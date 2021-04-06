شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تحسم الجدل بشأن علاقة «كورونا» بفصيلة الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن فصيلة دم الشخص، لا علاقة لها بخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

ودرس أطباء أمريكيون بيانات أكثر من 100 ألف شخص ممن خضعوا لاختبار كوفيد-19 في كل من يوتا وأيداهو ونيفادا بين مارس ونوفمبر 2020، بحسب سكاي نيوز.

وبتحليل هذه الاختبارات، توصل الأطباء وفقا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “جاما نتورك أوبن”، إلى عدم وجود أي رابط بين فصيلة الدم وفرص الإصابة بكورونا، وهو ما يناقض دراسات سابقة كانت قد أشارت إلى أن الأشخاص من فئة الدم A، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.