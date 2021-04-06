سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 6 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، أمس.

واستقر متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الثلاثاء، أمام اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني، وارتفع أمام الدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، عند 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 21 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

توقعات نمو الاقتصاد

توقع وزير المالية المصري محمد معيط أمس الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.65 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في مصر في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.