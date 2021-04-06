شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التسمم الغذائى ولماذا يحدث؟.. وما أبرز الأعراض والمضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسمم الغذائي من الحالات المرضية التي تصيب ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة كل عام، وقد يرافقه لعض الأعراض والمضاعفات الخطيرة مثل الحمى أو وجود نزيف بالمستقيم، ووفقا لتقرير نشر في موقع medicin، فإن التسمم الغذائي هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء، وقد يؤدي تناول الطعام الذي يحتوي على مادة سامة أو مادة كيميائية أو عامل معدي (مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو البريون) إلى ظهور أعراض ضارة في الجسم، قد تكون هذه الأعراض مرتبطة فقط بالجهاز الهضمي مما يسبب القيء أو الإسهال أو قد تشمل أعضاء أخرى مثل الكلى أو الدماغ أو العضلات.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ما يقرب من 48 مليون شخص يصابون بأمراض متعلقة بالأغذية كل عام مما يؤدي إلى دخول 128000 إلى المستشفى و 3000 حالة وفاة.

وأكد التقرير، أن هناك تطابقا بين التسمم الغذائي وأنفلونزا المعدة الذى ينتج عادة عن الفيروس الغدي أو فيروس الروتا.

وذكر التقرير، أنه عند الإصابة بالتسمم الغذائي تحدث بعض الأعراض الشائعة مثل تقلصات المعدة،والقئ والإسهال،الذى يمكن أن يؤدى الي فقدان السوائل بجانب الغثيان والقيء، كما تتأثر الأعضاء الأخرى بالتسمم الغذائي، وقد يكون اخطرها تأثر الدماغ حيث يمكن أن تحدث الحالة المعروفة باسم اعتلال الدماغ.

وحدد الخبراء، أعراض ووقت الحضانة للتسمم الغذائي المعوي الصغير والكبير، حيث توصلوا أن فترة الحضانة قد تصل من حوالي يوم إلى ثلاثة ايام.

ومن أبرز الأعراض التي تكشف الإصابة بالتسمم الغذائي الذي يحدث نتيجة التهابات المعدة والأمعاء الفيروسي الآتي:

1. الغثيان

2. التقيؤ

3. التشنج في البطن

4 . حمى خفيفة

5. قشعريرة

6. الصداع

7. آلام العضلات

وقد تسبب البكتيريا التي تصيب المعدة إسهالًا دمويًا وقد يكون من أخطر المضاعفات الناتجة عن التسمم الغذائي.