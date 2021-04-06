شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التسمم الغذائى ولماذا يحدث؟.. وما أبرز الأعراض والمضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لإحصائيات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ما يقرب من 48 مليون شخص يصابون بأمراض متعلقة بالأغذية كل عام مما يؤدي إلى دخول 128000 إلى المستشفى و 3000 حالة وفاة.
وأكد التقرير، أن هناك تطابقا بين التسمم الغذائي وأنفلونزا المعدة الذى ينتج عادة عن الفيروس الغدي أو فيروس الروتا.
وذكر التقرير، أنه عند الإصابة بالتسمم الغذائي تحدث بعض الأعراض الشائعة مثل تقلصات المعدة،والقئ والإسهال،الذى يمكن أن يؤدى الي فقدان السوائل بجانب الغثيان والقيء، كما تتأثر الأعضاء الأخرى بالتسمم الغذائي، وقد يكون اخطرها تأثر الدماغ حيث يمكن أن تحدث الحالة المعروفة باسم اعتلال الدماغ.
وحدد الخبراء، أعراض ووقت الحضانة للتسمم الغذائي المعوي الصغير والكبير، حيث توصلوا أن فترة الحضانة قد تصل من حوالي يوم إلى ثلاثة ايام.
ومن أبرز الأعراض التي تكشف الإصابة بالتسمم الغذائي الذي يحدث نتيجة التهابات المعدة والأمعاء الفيروسي الآتي:
1. الغثيان
2. التقيؤ
3. التشنج في البطن
4 . حمى خفيفة
5. قشعريرة
6. الصداع
7. آلام العضلات
وقد تسبب البكتيريا التي تصيب المعدة إسهالًا دمويًا وقد يكون من أخطر المضاعفات الناتجة عن التسمم الغذائي.