شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وعلاج فيروس الهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهربس عدوى يسببها فيروس الهربس البسيط، يؤدي إلى ظهور بثور أو قروح برد في أجزاء مختلفة من الجسم، أبرزها فمك أو مناطق الأعضاء التناسلية، يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الهربس البسيط، بغض النظر عن العمر أو الجنس، وقد كشف موقع "only my health" علاج الطبيعية فيروس الهربس وبعض العلاجات المنزلية وأعراض.

ما هى العلاجات الطبيعية للهربس؟

المضادات الحيوية لا تساعد عادة في علاج هذه العدوى، بل تعمل الأدوية المضادة للفيروسات على منع الانتشار وهناك مراهم مضادة للفيروسات يمكن أن يصفها الطبيب، ويجب على الناس أيضًا محاولة الحفاظ على النظافة الجيدة لمنع هذه العدوى وعلاجها، لا يوجد علاج محدد للهربس ولكن يمكن تقليل العلامات من خلال الأدوية والعلاجات المنزلية، يجب على الناس أيضًا تجنب بعض المحفزات المتكررة مثل الإجهاد والتعرض المفرط للشمس.



فيروس الهربس

ما هى العلاجات الطبيعية للهربس؟ عسل

العسل هو أحد أهم مكونات المطبخ الموجودة في كل منزل، يمكن أن يساعد فى علاج الهربس الفموي، ووفقًا للدراسة، تستغرق قروح البرد 8 أيام للشفاء بالكريم المضاد للفيروسات، و9 أيام بالعسل، ولكن يمكن الشفاء من الهربس الفموي في غضون من أسبوع إلى أسبوعين دون أي علاج.

الرمان

الرمان مليء بمضادات الأكسدة وتعتبر مفيدة للغاية لصحتك، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات فعالة في مكافحة فيروس الهربس البسيط.

زيت إكليل الجبل العطري

لا يستخدم الكثير من الناس زيت إكليل الجبل العطري ولكنه فعال للغاية مثل الزيوت الأساسية الأخرى، بما في ذلك زيت القرنفل الأساسي وزيت الريحان الأساسي، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

الثوم

ثبت أن الثوم يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ضد سلالتي الهربس، يمكنك طحن فصين من الثوم الطازج وخلطه مع زيت الزيتون لتخفيفه، يمكنك وضع العجينة على القرحة على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

يحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تساعد في مكافحة العدوى.

الفازلين

الفازلين علاج منزلي معروف لعلاج قروح البرد، يمكن منع وعلاج الهربس الفموي باستخدام هذا الجل، يمكن أن يخفف من الانزعاج والتهيج ويمنع التشقق، يمكن العثور على الفازلين بسهولة في المتاجر وعلى الإنترنت أيضًا، إلى جانب كل هذه العلاجات الطبيعية الفعالة، يجب أيضًا تناول البروتين وأحماض أو ميجا 3 الدهنية وفيتامين ج والأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي.



الفازلين

أعراض الهربس

-عندما يصاب الأشخاص بفيروس الهربس البسيط للمرة الأولى تنتشر البثور غالبًا خارج الشفاه إلى الفم واللثة.

- قد يعانى المصاب أيضًا بحمى وتورم فى الغدد اللمفاوية والتهاب الحلق والتهيج وسيلان اللعاب.

-يمكن أن تحدث هذه الأعراض بعد يومين إلى 12 يومًا من التعرض لفيروس الهربس البسيط.

- في بعض الأحيان تكون الأعراض خفيفة للغاية، على الرغم من أن الآباء قد لا يلاحظون أيًا منها.