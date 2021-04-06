- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021
أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995918.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 555321 30756907
البرازيل 331433 12984956
الهند 165101 12589067
فرنسا 96847 4822470
روسيا 240200 4589540
المملكة المتحدة 126862 4362150
إيطاليا 111326 3678944
تركيا 32456 3529601
إسبانيا 75783 3311325
ألمانيا 77019 2889747.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26- العراق 14502 879991
34 - الأردن 7283 639444
38- المغرب 8850 498197
40- لبنان 6443 480502
41 - الإمارات 1512 472148
42 - السعودية 6704 393377