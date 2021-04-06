صحة ورشاقة

قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995918.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               555321                             30756907

 

البرازيل                          331433                              12984956

 

الهند                              165101                              12589067

 

فرنسا                           96847                                  4822470

 

روسيا                          240200                                4589540

 

المملكة المتحدة           126862                               4362150

 

إيطاليا                         111326                              3678944

 

تركيا                           32456                                3529601

 

إسبانيا                       75783                               3311325

 

ألمانيا                     77019                                 2889747.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها           عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

26- العراق                   14502                        879991

 

34 - الأردن                  7283                         639444

 

38- المغرب                 8850                        498197

 

40- لبنان                    6443                        480502

 

41 - الإمارات            1512                         472148

 

42 -              6704                    393377

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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