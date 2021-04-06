شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للتخلص من حرقة المعدة دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت طبيبة الجهاز الهضمي أولغا أريشيفا، 4 طرق للتخلص من حرقة المعدة دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، وذلك من خلال التخلي عن العادات السيئة أو تغير ارتفاع السرير.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، ذكرت الطبيبة الروسية أن هذه الطرق تتمثل في ضرورة الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن.

وأضافت: ضع شيئا تحت أرجل السرير بحيث تكون نهاية الرأس أعلى، مع تجنب لبس الأحزمة الضيقة.

وحرقة المعدة هي عبارة عن إحساس حارق في الصدر خلف عظم القص وفي الشرسوف (المنطقة فوق المعدية)، وقد يرتفع مكان الألم ليصل إلى منطقة العنق.

وترتبط حرقه المعدة غالباً بارتجاع حمض المعدة والذي هو أحد أهم أعراض مرض الارتجاع المعوي المريئي، ويعتبر مؤشر على مرض القلب الإقفاري وينطبق هذا على ما نسبته 0.6% من المصابين.