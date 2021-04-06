شكرا لقرائتكم مغتصب نساء ومعاقب دولياً.. موت غامض لأبرز صقور الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي توفي إثر مرض، وفقاً لما جاء في بيانها، دون الإفصاح عن ظروف وأسباب وفاته، أو ماهية المرض.

وفيما انهالت التعازي من قبل الميليشيات الحوثية، تبكي أحد أبرز وجوهها، كان العديد من اليمنيين على مواقع التواصل يذكرون بالتقارير التي لا تحصى وشهادات عشرات النساء في سجون تعذيبه بصنعاء، عن انتهاكات الرجل المعاقب أميركياً ومن قبل الأمم المتحدة أيضا.

معاقب دولياً

ففي فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2564، واضعاً القيادي الحوثي، الذي يوصف بأنه عضو نافذ في جناح "الصقور" المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات، على قائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر 2020 عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.

حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

مسؤول سجون النساء السرية

فقد تردد اسم "سلطان زابن"، المتحدر من "رازح" بمحافظة صعدة، مرارا ضمن تقارير حقوقية عن أعمال اعتقال وتعذيب طالت يمنيات معتقلات في سجون سرية، بعد تعيينه مديرا للبحث الجنائي في العاصمة اليمنية.

كما أفيد عن تورطه في اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبان مدنية حوّلتها الميليشيات إلى معتقلات وسجون سرية، بحسب ما أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء (رويترز)

مؤسس "الزينبيات"

إلى ذلك، لعب دورا بارزا في حملات الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي، ضد نساء يمنيات مختطفات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهادات معتقلات سابقات.

يذكر أن زابن الذي يكنى باسم "أبو صقر" ، تدرب على يد الحرس الثوري وخبراء ميليشيا حزب الله بين عامي 2011 و2013، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وتربطه علاقة وثيقة بزعيم الحوثيين "عبد الملك الحوثي".

كما يعد المؤسس الفعلي لجهاز الزينبيات للمهام الأمنية والتجسسية.