محمد الفلاح - الملكة إليزابيث الثانية وأحذية الموكاسين.. عشق لا ينتهي منذ 50 عاما

الثلاثاء 6 أبريل 2021

تتميز الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بالأناقة الشديدة وحست اختيارها لأزيائها، بداية من القبعات الأنيقة إلى الأحذية الفاخرة.



ومن اعتيادنا على رؤيتها بمعاطف بألوان الباستيل وحقائب اليد الأنيقة وعقود اللؤلؤ التي تزين رقبتها، لكن هناك عشق من نوع خاص بين الملكة إليزابيث وأحذية "الموكاسين" Moccasins بدأ منذ أكثر من 50 عاماً، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

وعلى مر السنين كانت الملكة إليزابيث ترتدي دائماً أزواجاً متشابهة من الأحذية في جميع مناسباتها العامة، وهناك فريق مسؤول عنها، بداية من صانعها الإيطالي إلى السيدة المساعدة التي ترتدي الحذاء لتنعيمه.

ولطالما ارتدت صاحبة الجلالة نفس أحذية العمل "الموكاسين" المصنوعة من الجلد الناعم والتي تشبه الخُف، لأكثر من نصف قرن.

ولسنوات عديدة كانت ملكة بريطانيا ترتدي حذاء شركة راين Rayne البريطانية التي حصلت على أمر ملكي عام 1936، وهو نوع من ختم الموافقة الذي يشهد على الشركات المسؤولة عن ملابس العائلة المالكة.

ولكن شركة "راين" في فترة ما توقفت عن إنتاج هذا النوع من الأحذية للملكة، لأنها لم ترغب مطلقاً في تغيير تصميم الحذاء، ومن هنا قررت الاعتماد على صانع أحذية قادر على إعادة إنتاجها بنفس التصميم.

أحذية الموكاسين التي ترتديها ملكة بريطانيا اليوم مصنوعة يدوياُ بواسطة أنيللو أند دافيدى Anello & Davide، وهي شركة صناعة أحذية إيطالية مقرها مقاطعة كينسينجتون بلندن.

وباستخدام قالب خشبي مقاس 37، قياس قدم ملكة بريطانيا، تصنع أحذيتها من أجود أنواع جلد العجل باللون الأسود اللامع، مع مشبك نحاسي أو قوس صغير وبكعب يبلغ طوله 5 سنتيمترات.

ويقال إن كل زوج من الأحذية الخاص بجلالتها يصنع من قبل فريق متخصص، بما في ذلك قاطع النقش، وشخص مسؤول عن اختيار الجلد، وآخر يقوم بخياطة الجزء العلوي من الحذاء ويقويه، وصانع هو من يجمع كل ذلك معاً لإنتاج تحفة فنية خاصة لملكة بريطانيا فقط.

يذكر أن أنجيلا كيلي، مصممة الأزياء والمساعدة الشخصية لجلالة الملكة، تتولى مسؤولية ارتداء الأحذية الجديدة وتجربتها والسير بها قبل عرضها عليها، للتأكد من أنها مريحة قبل كل رحلة أو مناسبة.