شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بذور يجب الحرص على تناولها لصحة أفضل.. منها الرمان والشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البذور غنية بالعناصر الغذائية ولها العديد من الفوائد الصحية، هذه الحبات الصغيرة والقوية غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ليعمل بأقصى أداء، كما البذور متعددة الاستخدامات ويمكن دمجها بسهولة في مجموعة متنوعة من الوصفات المختلفة، وفى التقرير التالى نرصد 5 بذور صحية يجب أن تأكلها، حسبما ذكر موقع "on health"

بذور الشيا

هي بذور صالحة للأكل، تحتوي على البروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن مثل: الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، ومن السهل إضافة بذور الشيا إلى أطباقك المفضلة، من خلال الحبوب أو الخضار أو الزبادي، انقعيها في الماء لإضافتها إلى الحبوب المطبوخة.



بذور الشيا

الأرز البرى

الأرز البرى يحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بمعظم الحبوب الكاملة الأخرى ويحتوي على 30 مرة من مضادات الأكسدة أكثر من الأرز الأبيض، يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية مثل: حمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والزنك وفيتامين B6 والنياسين.



الأرز البري

بذور اليقطين

يمكن أن تساهم بذور اليقطين فى إعداد وجبة خفيفة لذيذة تحتوي على 16٪ من احتياجاتك اليومية، ستوفر لك بذور اليقطين 5 جرامات من الألياف، وهى مصدر جيد للأحماض الأمينية والبروتينات وأوميجا 3 ، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم ، تستخدم بذور اليقطين في أكلات يتم مزجها بدقيق الشوفان، أو خبزها في فطائر، أو خلطها مع العصائر.



بذور اليقطين

بذور الرمان

بذور الرمان على الكثير من الألياف و40٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة صحية للقلب تسمى البوليفينول ، بما في ذلك: الفلافونويد والأنثوسيانين، و تعد بذور الرمان وجبة خفيفة حلوة وعصرية منخفضة السعرات الحرارية.



بذور الرمان

بذور زهرة عباد الشمس

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية، وكذلك: البروتينات والألياف والمواد الكيميائية النباتية والسيلينيوم والنحاس والمغنيسيوم، يمكنك إضافة بذور عباد الشمس إلى الكعك أو وصفات الخبز، أو في أطباق الخضار أو في خلطات الطعام، وفي الحبوب أو الزبادي.