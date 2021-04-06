شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الشاى تساعد على علاج الإسهال.. شاى الليمون والنعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الشاي في الواقع كمعزز للمناعة في جسمك، كما يساعد على مكافحة الالتهابات وبعض أوراق الشاي غنية بالفلافونويد وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تقلل الإجهاد التأكسدي وتخفف الالتهاب وتوفر فوائد صحية أخرى، وفى التقرير التالي نرصد 5 أنواع من الشاي يمكن أن تعالج الإسهال، بحسب موقع "only my health".

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل مفيد للإسهال، يحتوي على جذور نبات الزنجبيل الذي يحافظ على القليل من الطعم الحار، الزنجبيل يقلل أيضا الالتهاب ويحسن عملية الهضم ويزيد من تدفق الدم، وهو مفيد أيضًا لمكافحة الغثيان والبرد.



شاي الزنجبيل

يتناول الناس الشاي الأخضر هذه الأيام خاصة لتقليل الوزن، لكن قلة من الناس يعرفون أن الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة الواقية، التى تخفف مشاكل الجهاز الهضمي وتعالج الإسهال وآلام المعدة، يساعد الشاى الأخضر على التخلص من البكتيريا التي تسبب أعراض الإسهال.



شاي أخضر

شاي النعناع

اشتهر النعناع منذ فترة طويلة بقيمه العشبية وكعلاج طبيعي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، يعالج شاى النعناع مشاكل الجهاز الهضمي ومتلازمات الأمعاء، يمكن أن يساعد الشاى بالنعناع في تهدئة الغثيان وتحسين مسار الجهاز الهضمي.



شاي النعناع

الشاي الأسود

هذا الشاي شائع جدًا وينصح الخبراء بتناوله أثناء الإسهال، ويساعد في علاج الإسهال غير البكتيري عند الأطفال، لكن يوصى بعدم شرب أكثر من كوبين من الشاي الأسود يوميًا لاحتوائه على مادة الكافيين.



شاي أسود

شاي الليمون

إنه أحد أنواع شاي الأعشاب اللذيذ، تعتبر النكهة الحامضة خيارًا جيدًا لعلاج الإسهال أيضًا، يمكنك تناول كوب من شاي الليمون كلما شعرت بألم في المعدة، وشاى الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تقتل البكتيريا الفيروسية والالتهابات.