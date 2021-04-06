شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تجعلك تشعر بالإرهاق المستمر.. منها الاكتئاب وخمول الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تكون مسؤولة عن شعورك بالتعب والإرهاق طوال الوقت، من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب إلى المشكلات التي تؤثر على صحتك الجسدية مثل متلازمة التعب المزمن، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب طوال الوقت، وفقاً لموقع "very well mind".

أسباب الإرهاق المستمر

أسباب الإرهاق المستمر تشمل ما يلي:



اسباب الارهاق

الاكتئاب

الاكتئاب، حيث تشير الأبحاث إلى أنه مرتبط بخلل في الناقلات العصبية في الدماغ، يرتبط بشكل شائع بالإرهاق، حيث ترتبط الحالة أيضًا بالنوم المضطرب، والذي يمكن أن يساهم أيضًا بشكل كبير في التعب.

بينما قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في النوم أو البقاء نائمين ، قد يفرط البعض الآخر في النوم كل من اضطرابات النوم هذه يمكن أن تجعلك تشعر باللامبالاة والركود.

تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالاكتئاب ما يلي:

- تغيرات في الشهية أو الوزن

- صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات

- التعب أو فقدان الطاقة

- الشعور بالذنب أو انعدام القيمة

- عدم الاهتمام بالأنشطة التي تحبها.

- استمرار المزاج الحزين أو القلق

- خواطر الموت أو الانتحار



اسباب الارهاق

القلق

غالبًا ما ترتبط اضطرابات القلق باضطرابات النوم لكن الحرمان من النوم قد يساهم أيضًا في الشعور بالقلق، مما يؤدي إلى استمرار دورة القلق والأرق.

وإذا كنت متعبًا باستمرار لأنك لم تكن نائمًا ، فقد تزداد مستويات قلقك بشأن عدم النوم نتيجة لذلك.

الإجهاد والتوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى قلة النوم والإرهاق، ومثل القلق، يمكن أن يساهم التوتر في قلة النوم ويمكن أن يسبب قلة النوم التوتر على سبيل المثال، أنت تعلم أنك بحاجة إلى الحصول على نوم جيد ليلاً حتى يكون لديك طاقة في اليوم التالي، ولكن قد تواجه مشكلة في النوم لأنك قلق من أنك لن تحصل على قسط كافٍ من النوم.

اضطراب ثنائي القطب

يتميز الاضطراب ثنائي القطب بتقلبات مزاجية شديدة يمكن أن تسهم في اضطرابات النوم، حيث أن الأرق والكوابيس ودورات النوم والاستيقاظ غير المنتظمة شائعة بين الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب، مما يسبب قى التعب والإرهاق العام.

قصور الانتباه وفرط الحركة

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هو حالة نفسية شائعة بين الأطفال والبالغين على حد سواء ويرتبط عادة باضطرابات النوم قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مشاكل في النوم بما في ذلك صعوبة النوم أو البقاء نائمين وصعوبة الاستيقاظ والنعاس أثناء النهار والتعب.

يمكن أن تؤثر العديد من الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا على النوم.

خمول الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ، فإن الأنشطة البسيطة يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق، الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في مقدمة عنقك تنتج هرمونات تنظم عملية حرق الدهون، عندما لا ينتج ما يكفي من الهرمونات ، فإن عملية الأيض تتباطأ هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن وحتى الاكتئاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 69٪ من المصابين بقصور الغدة الدرقية يعانون من أعراض الاكتئاب.

متلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن، هي حالة تتميز بالإرهاق الشديد والمستمر الإرهاق ، الذي يستمر ستة أشهر على الأقل ، غالبًا ما يكون مصحوبًا بمشاكل في الذاكرة ، وصداع ، وآلام في العضلات والمفاصل.

أولئك الذين يعانون من التعب المزمن لا يزالون مهتمين بالأنشطة ولكنهم يفتقرون إلى الطاقة للقيام بها.

فيبروميالجيا

يبدو أن الألم العضلي الليفي يتداخل مع التعب المزمن، لكن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب يعانون أيضًا من ألم مزمن في جميع أنحاء أجسامهم ويتم تشخيص الاضطراب عادةً عن طريق نقاط حساسة في عضلات معينة تستجيب للألم عند لمسها بطريقة معينة.

اضطراب النوم شائع أيضًا في التعب المزمن والألم العضلى.

اضطرابات المناعة الذاتية

تشمل اضطرابات المناعة الذاتية قيام جهاز المناعة بمهاجمة الجسم يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ومرض الاضطرابات الهضمية أمثلة على اضطرابات المناعة الذاتية. كما تورطت عمليات المناعة الذاتية في مرض السكري والتصلب المتعدد (MS) وتسبب أيضاً الإرهاق.