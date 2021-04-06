دواء مضاد للالتهاب قد يمنح مرضى الزهايمر أملاً جديداً في الشفاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاج قد يمنح الأمل للمصابين بمرض “الزهايمر”، والذي يبدأ بفقدان تدريجي للذاكرة، وينتهي بالخرف.

وبحسب دراسة نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن عقارا مضادا للالتهابات نجح في عكس شيخوخة الدماغ في الخلايا البشرية في المختبر، كما تم تجربته بنجاح على الفئران، ولفتت إلى أن الدواء قد يكون متوفرا في غضون 5 إلى 10 سنوات.

ونقلت “ميرور” عن معد الدراسة البروفيسور كاترين أندريسون من جامعة ستانفورد الأمريكية، قوله: “شجعتنا دراستنا كثيرًا ونأمل أن تؤدي إلى العلاج للحفاظ على الصحة الإدراكية لدى الناس”.

وأضاف: “يبدو أن الأدوية التي استخدمناها تعكس تمامًا تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر في نماذج الفئران لدينا”.

واستدرك: “العقار المستخدم في التجربة غير مرخص للاستخدام البشري، وعلى الرغم من عدم ظهور آثار جانبية في الفئران، إلا أنه قد يكون له آثار جانبية سامة على البشر”.

فيما نقلت “ميرور” عن البروفيسور تارا سبيرز جونز من جامعة إدنبرة، والتي لم تشارك في الدراسة، قولها إن “النتائج مشجعة ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد إمكانات الدواء”.