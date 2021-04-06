هل لقاح أسترازينيكا مناسب للشباب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 صباحاً - قد لا يكون لقاح فيروس كورونا من AstraZeneca مناسباً للشباب إذا ثبت أنّ ارتباطه بجلطات الدم صحيح ، كما اقترح أحد كبار المستشارين العلميين في No10 اليوم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قال نيل فيرغسون ، والذي يعرف ب”الأستاذ Lockdown” ، أنّ المجموعات الأكبر سناً ومتوسطي العمر يجب أن تحصل على اللقاح “إلى حد كبير” لأن تهديد الفيروس التاجي يفوق بكثير خطر الجلطات ، ويعتقد أنه يؤثر على واحد فقط من كل 600,000 شخص الذين أخذوا الجرعات (0.00017 في المائة).

لكن عالم الأوبئة الذي يعمل لدى SAGE والبالغ من العمر 53 عاماً والذي أخذ بنفسه جرعات لقاح استرازينيكا، قال أنّ ميزان المخاطر هو “أكثر تعقيداً بعض الشيء” عندما يتم النظر في الشباب الذين هم أقل عرضة للفيروس. قد يكون خطر تجلط الدم من اللقاح أعلى لدى الفئات العمرية الأصغر سناً.

يقول علماء بريطانيون إن خطر الوفاة بسبب كوفيد لدى الأشخاص من عمر 25 إلى 44 عاماً هو 0.04 في المائة ، و 0.01 في المائة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24. وعلى سبيل المقارنة ، يصل المعدل إلى 6 في المائة لدى كبار السن.

ويأتي ذلك بعد أن علقت العديد من الدول الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا والنرويج ، اللقاح البريطاني الصنع بعد أن عانى عشرات الأشخاص الذين تم تطعيمهم من جلطة دماغية نادرة ، تعرف باسم CVST ، أو تخثر الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي.

شهد المنظّم الطبي في المملكة المتحدة 30 حالة مماثلة ، توفي منها سبعة أشخاص. لكنه يصر على أن تحليله لم يعثر بعد على أي دليل يثبت أن اللقاح يسبب الجلطات، وهي نتيجة رددتها أيضاً الوكالة الطبية للاتحاد الأوروبي.

وقال البروفيسور فيرغسون لبرنامج BBC Radio 4 Today: “من حيث البيانات في الوقت الحالي ، هناك أدلة متزايدة على وجود خطر نادر مرتبط ، خاصة مع لقاح AstraZeneca.

ولكن قد يرتبط أيضاً على مستوى أقل مع لقاحات أخرى، على شكل جلطات دموية غير عادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية. يبدو أن الخطر مرتبط بالعمر ، وربما يكون(لكن البيانات ضعيفة بخصوص هذا الأمر) متعلق بالجنس.

“وهكذا كلما كبرت ، كلما قل الخطر وكذلك كلما زاد خطر كوفيد، لذا فإن معادلة المخاطر والفوائد تشير حقاً إلى حد كبير نحو أهمية التطعيم.

“أعتقد أن الأمر يصبح أكثر تعقيداً قليلاً عندما يتعلق الأمر بالفئات العمرية الأصغر سناً حيث تكون معادلة المخاطر والفوائد أكثر تعقيداً.’

نظراً لأن خبراء الصحة ليسوا متأكدين من مدى شيوع CVST عادة لدى السكان بشكل عام، فإنهم لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان يحدث لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر مما سيحدث خلاف ذلك.

CVST ، أو تخثر الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي ، هو انسداد في الوريد الذي يحمل الدم بعيداً عن الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية أو النزيف داخل الجمجمة.

يقول العلماء أنّ تلقيح الأطفال أمر معقد أخلاقياً لأن خطر الوفاة أو الإصابة بمرض كوفيد خطير يكاد يكون صفراً ، وبأنه لن يتم تطعيمهم إلا لحماية كبار السن. ومع ذلك ، لا يزال من غير المعروف إلى متى قد يؤثر كوفيد عليهم.

اقترحت الخطط الحكومية المسربة الشهر الماضي أن الوزراء أرادوا البدء في الحصول على لقاحات لملايين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بحلول آب في محاولة لتحقيق مناعة القطيع، وهو عندما لا يمكن أن ينتشر الفيروس لأن الكثير من الناس محميون.

أعلنت هيئة تنظيم MHRA في المملكة المتحدة يوم الجمعة أنها شهدت 30 حالة جلطة دماغية من 18.1 مليون شخص تم تطعيمهم بأسترازينيكا أي حوالي واحد من كل 600,000 شخص (0.00017 في المائة).

قالت هيئة الرقابة الصحية في المملكة المتحدة إنها لم تر حالات CVST لدى الأشخاص الذين حصلوا على لقاح Pfizer ولكن لم يكن هناك حتى الآن دليل على أن لقاح AstraZeneca يزيد من المخاطر. قد يكون هذا لأن مجموعات مختلفة من الناس يحصلون على لقاحات مختلفة.

وفي الشهر الماضي، عارضت ألمانيا نصيحة المنظم الأوروبي وحظرت لقاح AstraZeneca لمن هم دون سن 60 عاماً لأنها تخشى وجود صلة بالشرط.

يقول العلماء إن توازن المخاطر “بسيط للغاية” ومن الواضح أنه يؤيد التطعيم بسبب “الندرة الشديدة” لحالات CVST.

سجل المسؤولون في فرانكفورت 31 حالة من بين 2.7 مليون شخص تم إعطاؤهم لقاح AstraZeneca وقد انزعجوا من العدد. ولكن هذا يعادل نسبة 0.0012 في المائة فقط.

وبالمقارنة ، يقدر خبراء جامعة كامبريدج أن خطر الوفاة بسبب كوفيد لمن هم بين سنّ 25 إلى 44 عاماً هو 0.04 في المائة، أي أعلى بـ 33 مرة.

بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً ، يبلغ خطر الوفاة بكوفيد 0.005 في المائة ، مما يجعله أكثر احتمالاً بأربع مرات.

توفي أربعون شخصاً دون سن 20 عاماً في إنجلترا ، من أصل 86,351 في المجموع ، إلى جانب 598 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً.

إنّ الفائدة الرئيسية لإعطاء اللقاح للشباب هي أنه يحمي أعضاء المجتمع المسنين ، الذين يكون خطر الوفاة لديهم أعلى بكثير ، وبالتالي هذا يسمح للوزراء بتخفيف قواعد الإغلاق.

قال البروفيسور آدم فين ، باحث ومستشار حكومي في جامعة بريستول حول اللقاحات: “إن الندرة الشديدة لهذه الأحداث في سياق الملايين العديدة من جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها تعني أن قرار المخاطرة والفوائد الذي يواجه الأشخاص المدعوين لتلقي لقاحات كوفيد مستقيم للغاية: إن تلقي اللقاح هو الخيار الأكثر أماناً من حيث تقليل المخاطر الفردية للمرض الخطير أو الوفاة.”

إن مقارنة معدلات CVST بحالات الوفاة بالفيروس التاجي أمر صعب لعدد من الأسباب ، بما في ذلك أنه من النادر جداً أن تكون البيانات غير واضحة ، وأن المزيد من الناس سيحصلون على لقاح الكورونا أكثر من التقاطهم للفيروس التاجي.

إنّ المنظمين الصحيين لم يقوموا أيضاً بتقسيم حالات CVST حسب العمر ، على الرغم من أنه يعتقد أنها أكثر شيوعاً بين الشابات البالغات.

كما أنّ معدلات الوفيات بالفيروس التاجي ، التي قدرها خبراء جامعة كامبريدج تشمل فقط الأشخاص الذين يصابون بالفيروس.

وهذا يعني أن خطر الوفاة الفعلي للشخص العادي بسبب الفيروس التاجي أقل بكثير من التقديرات لأنه لا يتمّ التقاطه من قبل الجميع، على الرغم من أنه إذا لم يأخذ أحد منهم اللقاح ، فإن احتمال الإصابة به في يوم من الأيام أعلى بكثير.

تشير أحدث الحسابات التي أجراها فريق كامبريدج إلى أن خطر الوفاة بسبب كوفيد هو الأدنى لدى الأطفال الصغار والرضع ، عند 0.00039 في المائة ، حوالي واحد من كل 256,000.

أما المعدل الأعلى فهو بالنسبة لمن هم أكثر من 75 عاماً ، بنسبة 6.9 في المائة ، أو واحد من كل 14 شخصاً. وعموماً ، فإن الخطر هو حوالي 0.3 في المئة ، وهذا يعني أنه على صعيد جميع السكان، حوالي ثلاثة من كل ألف شخص مصاب سيموتون.

تعقيد آخر هو أنه لا يوجد دليل على أن لقاح الفيروس التاجي يسبب CVST ، مما يعني أن الحالات التي تحدث قد حدثت على أي حال.

إذا كان هذا هو الحال ، فإن الخطر الناجم عن اللقاح يكون صفراً بشكل فعال وتكون الجرعات أكثر أماناً من عدم التطعيم.

ولكن حتى إذا تم إنشاء رابط، فسيكون من الصعب معرفة عدد الحالات التي يتم تفعيلها بواسطة اللقاح لدى الأشخاص الذين لم يكونوا قد طوروا CVST.

وغالباً ما ينجو الأشخاص من CVST أكثر مما يموتون. يقول المسعفون أنه إذا تم رصده في الوقت المناسب، أي قبل أن يسد الوريد، فقد يكون من السهل علاجه بمخففات الدم.

تقدر جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور ، الولايات المتحدة ، أن واحداً من كل 200,000 شخص من جميع الأعمار يطورون CVST كل عام.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي ، مرددةً بيانات من ألمانيا ، أن الخطر يبدو أنه واحد من كل 100,000 لدى من هم دون سن 60 عاماً والذين أخذوا لقاح أسترازينيكا.

لكن الكثير من البيانات تأتي من مرضى لقاح أسترازينيكا في ألمانيا ، ومعظمهم من الشابات البالغات ، ومن المرجح أن تحصل الشابات البالغات على CSVT إحصائياً حتى عندما لا يأخذن اللقاح.

وقال مدير EMA إيمر كوك أنّ الحالات لدى النساء عادة ما تفوق عدد الحالات لدى الرجال بنسبة 10 إلى واحد.

قد تكون حبوب منع الحمل والتدخين عوامل خطر لهذا، حيث يحقق العلماء في الروابط.

في أعقاب قصص تخوف الاتحاد الأوروبي من لقاح AstraZeneca، الذي جاء وسط خلاف حول الإمدادات، قالت MHRA الشهر الماضي أنه لم يكن هناك سوى خمس حالات من CVST بين 11 مليون جرعة معطاة.

في تحديث الأسبوع الماضي ، الذي أخذ في الاعتبار جميع ردود الفعل السلبية المسجلة حتى 24 مارس ، وصل العدد إلى 22.

وكشفت هيئة الرقابة أيضاً أن لديها ثمانية تقارير عن أحداث تخثر خطيرة أخرى مرتبطة بانخفاض الصفائح الدموية.

قالت MHRA: “مراجعتنا الصارمة في تقارير المملكة المتحدة عن نوع نادر ومحدد من الجلطة الدموية مستمرة.

“بناء على هذه المراجعة المستمرة ، لا تزال فوائد اللقاحات ضد كوفيد تفوق أي مخاطر ويجب عليك الاستمرار في الحصول على اللقاح الخاص بك عند دعوتك للقيام بذلك.”

لا تزال الروابط الضعيفة بين اللقاح و CVST غارقة في الارتباك لأن الخبراء في ألمانيا وغيرها من البلدان التي تم فيها إيقاف اللقاح يدعون أن الحالة أكثر شيوعاً لدى النساء.

لكن جميع الحالات الخمس الأصلية في المملكة المتحدة كانت بين الرجال.

لم تقدم MHRA أي مزيد من التفاصيل حول الحالات ال25 الجديدة.

حتى وقت قريب ، حظرت ألمانيا لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 60 عاماً بسبب المخاوف الأولية من جلطات الدم.

كما قيدت الدول الأوروبية الكبرى الأخرى اللقاح على فئات عمرية معينة ، على الرغم من أنها شهدت حالات CVST أقل بكثير مقارنة بتطعيم المزيد من الأشخاص.

إذا كان نفس معدل CVST في ألمانيا قد ظهر في المملكة المتحدة ، فقد تم تشخيص ما يقرب من 200 شخص به بالفعل لأنه تم استخدام ستة أضعاف عدد جرعات اللقاح.