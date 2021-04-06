بخلاف الموز.. 9 أطعمة غنية بالبوتاسيوم اللازم للجسم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ صغرنا ونحن نعرف أن الموز مصدر رئيسي للبوتاسيوم، الذي يحتاجه كل جزء من الجسم تقريبا من القلب مرورا بالكليتين وصولا إلى الأعصاب، إذ يلعب هذا العنصر دورا في وظيفة الخلية الأساسية.

لكن الموز ليس وحده الفاكهة التي توفر البوتاسيوم اللازم اللجسم، إذ أن هناك العديد من الأطعمة التي تلعب الدور ذاته، بحسب موقع ” webmd” ، المختص في المسائل الطبية والصحية.

الفاصوليا

غنية بالحديد والألياف إضافة إلى البوتاسيوم، ومنخفضة السكر والدهون. جربها دافئة كطبق جانبي أو باردة في سلطة الفاصوليا الصيفية. انقعها طوال الليل إذا أردت تسهيل هضمها.

البطاطا متوسطة الحجم

منخفضة السعرات الحرارية والكوليسترول والدهون المشبعة ومصدر جيد للفيتامينات B1 و B3 و B6.

البرقوق المجفف

يحتوي أيضا على كميات كبيرة من الألياف، لكن لا تضع له الكثير من السكر إذ يكفي 30 غراما لكل كوب إذا كنت تريد الحد من السعرات الحرارية.

الأفوكادو

تعطيك جرعة جيدة من البوتاسيوم، إلى جانب فيتامينات أ ، ج ، و هـ ، كما أنها مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

البطيخ

لا يوجد شيء أفضل منه في منتصف يوم صيفي حار. هذه الفاكهة في الغالب عبارة عن ماء، لذا فهي تساعد في الحفاظ على رطوبتك، وهي مليئة بالعناصر الغذائية مثل الليكوبين الذي يساعد في مكافحة الالتهاب عند ممارسة الرياضة في الحرارة.

بذور عباد الشمس

تمثل وجبة خفيفة سهلة أثناء التنقل أو يمكنك وضعها فوق السلطة للحصول على دفعة من البروتين وفيتامين ب أيضا. فقط تأكد ألا تكون مملحة.

السبانخ المطبوخة

لا تقتصر أهميتها فقط على احتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، إذ يوفر هذا الورق الأخضر أيضا المغنيسيوم والحديد والألياف وحتى فيتامين سي. علاوة على ذلك ، فهو منخفض السعرات الحرارية والسكر والدهون. يمكنك تقليبها مع البصل والثوم كطبق جانبي أو وضعها مع بعض البيض للحصول على عجة ملونة وصحية.

الزبيب

يمكنك إضافته إلى السلطات أو أطباق الخضار أو الحلويات أو تناوله فقط كوجبة خفيفة. لكن اعلم أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات: حوالي 58 غراما منها في كل ½ كوب. أي حوالي 260 سعرة حرارية. يمكنك أيضًا الحصول على نفس جرعة البوتاسيوم من كوبين من حبوب الفطور من الزبيب والنخالة ولكن مع عدد أقل من السكر والسعرات الحرارية.

سمك السلمون الأطلسي

يفضل أن يكون قد تم تصيدها طبيعيبا، حيث تحتوي الأسماك المستزرعة على نسبة أقل من البوتاسيوم. قم بالحصول على بروتين مثالي وقت العشاء، محمّل بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب.