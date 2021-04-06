شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د.فهد الخضيريأستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من خطورة الإفراط من تناول بعض الأطعمة التي تضر بالصحة.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك أنظمة غذائية ترهق وظائف الأعضاء الحيوية وتجعلها تهرم بسرعة وتتلف؛ ومنها التدخين والدهون العالية المصنّعة (المهدرجة) والأطعمة التي تدخل فيها الإنسان وأفسد طبيعتها.
وأضاف د. فهد الخضيري: “هناك أطعمة تدعم وظائف الأعضاء ومنها الخضار والورقيات والفاكهة وشرب الماء، بالإضافة إلى التعرض للشمس وممارسة الرياضة”.
هناك أنظمة غذائية ترهق وظائف الأعضاء الحيوية وتجعلها تهرم بسرعة وتتلف؛ ومنها التدخين والدهون العالية المصنّعة(المهدرجة)والاطعمة التي تدخل فيها الانسان وأفسد طبيعتها. وهناك اطعمة تدعم وظائف الاعضاء ومنها الخضار والورقيات والفاكهة وشرب الماء(الشمس وممارسة الرياضة)وهنا بعض الفوائد👇🏾 pic.twitter.com/FdXm9lveHl— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 5, 2021
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