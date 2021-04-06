شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيريأستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من خطورة الإفراط من تناول بعض الأطعمة التي تضر بالصحة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هناك أنظمة غذائية ترهق وظائف الأعضاء الحيوية وتجعلها تهرم بسرعة وتتلف؛ ومنها التدخين والدهون العالية المصنّعة (المهدرجة) والأطعمة التي تدخل فيها الإنسان وأفسد طبيعتها.

وأضاف د. فهد الخضيري: “هناك أطعمة تدعم وظائف الأعضاء ومنها الخضار والورقيات والفاكهة وشرب الماء، بالإضافة إلى التعرض للشمس وممارسة الرياضة”.