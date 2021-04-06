شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنواع من الأطعمة والفيتامينات تساعد على مكافحة الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف الاكتئاب على أنه اضطراب مزاجي، يمكن وصفه بأنه ظهور مستشرى لمشاعر الحزن أو الخسارة أو الغضب التي تتعارض مع أنشطة الشخص اليومية، يعاني الناس من الاكتئاب بطرق مختلفة، قد يتداخل مع عملك اليومي، كما يمكن أن يؤثر أيضا على العلاقات وبعض الحالات الصحية المزمنة، وفى هذا التقرير نرصد 6 أنواع من الأغذية قد تفيد المصابين بالاكتئاب، حسبما نشر من موقع healthline.

الأحماض الدهنية أو ميجا 3

هي دهون أساسية، مما يعني أنك بحاجة للحصول عليها من نظامك الغذائي، وتظهر بعض الدراسات أن مكملات أوميجا 3 قد تساعد في علاج الاكتئاب.



الأحماض الدهنية أو ميجا3

الزعفران

الزعفران من التوابل ذات الألوان الزاهية المليئة بمركبات مضادات الأكسدة، بما في ذلك الكاروتينات، الزعفران أظهر نتائج جيدة كعلاج طبيعي للاكتئاب.



زعفران

فيتامين د

فيتامين د عنصر غذائي مهم يلعب العديد من الأدوار الأساسية في جسمك، لسوء الحظ، لا يمتلك الكثير من الناس مستويات كافية من فيتامين د، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالاكتئاب.

فيتامينات ب

تلعب فيتامينات ب أدوارًا مهمة في الوظيفة العصبية وتنظيم الحالة المزاجية، بما في ذلك حمض الفوليك، B12 ، و B6 ، وهي ضرورية لإنتاج وتنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين وحمض جاما أمينوبوتريك والدوبامين، ثبت أيضا أن المكملات التي تحتوي على فيتامين ب 12 تقلل من أعراض الاكتئاب.

فيتامينات ب

الزنك

الزنك معدن مهم لصحة الدماغ وتنظيم مسارات الناقلات العصبية، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

إس أدينوسيل - إل ميثيونين

هو مركب يحتوي على الكبريت ويبدو أنه واعد في علاج الاكتئاب، يوجد بشكل طبيعي في جسمك ويلعب أدوارًا مهمة في عمل الدماغ، وجدت مراجعة العلمية لـ 8 دراسات أن عند استخدامه بمفرده أو مع الأدوية المضادة للاكتئاب، يحسن أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالمرض.