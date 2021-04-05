صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تحذر مرضى كورونا من مخالطة الحيوانات.. ما السبب؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن فيروس قادر على الانتقال من البشر إلى بعض أنواع الحيوانات، مثل الكلاب والقطط والأسود والنمور.

وأضافت فوينوفيتش أن دراسة تأثير على أنواع من الحيوانات لا تزال مستمرة، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

 وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية توصي المصابين بكورونا بالحد من مخالطة حيواناتهم الأليفة، تحسباً من ظهور طفرات جديدة للفيروس الخطير.

وكانت روسيا قد سجلت لقاح "كارنيفاك كوف" وهو أول لقاح واقي من كورونا في العالم مخصص للحيوانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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