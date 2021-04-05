قفزة في إصابات كورونا بإسبانيا.. وتسلم أكبر دفعة لقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، مع تسلم السلطات أكبر دفعة من اللقاحات حتى الآن.

وارتفع معدل الإصابة الذي يجري قياسه على مدار 14 يوماً ماضية إلى 163.4 حالة لكل 100 ألف شخص من 151.8 حالة، السبت، مع استمرار الزيادة التدريجية في معدل انتشار فيروس كورونا من المستويات المتدنية المسجلة في منتصف مارس/آذار.



وأكد فرناندو سيمون، مسؤول الطوارئ الصحية أن الإصابات آخذة في الارتفاع في شتى أنحاء إسبانيا، وأن الضغط على المنظومة الصحية بدأ يزداد.

لكنه شدد على أن معدل الزيادة لا يزال أخف بكثير مقارنة بالموجات السابقة، وأن إسبانيا أفضل بكثير من الدول المجاورة.

وسجلت إسبانيا منذ السبت 10360 إصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3.3 مليون، وزادت الوفيات 85 حالة إلى 75783 في المجمل.

وقال سيمون في مؤتمر صحفي: "ما ينخفض بوضوح هو عدد الوفيات، وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى تطعيم كبار السن ومن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة".

وأوضحت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي منفصل إن إسبانيا تسلمت 1.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"، الإثنين، وستتلقى كمية مماثلة كل أسبوع خلال أبريل/نيسان.

وأضافت أن هدف تطعيم 70% من السكان البالغ عددهم 47 مليونا بحلول نهاية الصيف "في المتناول".

وأظهرت بيانات صدرت، الإثنين، تلقي نحو 5.7 مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى 2.8 مليون الجرعتين.

وقالت دارياس: "نحن في طريقنا نحو تحقيق التحصين الجماعي".