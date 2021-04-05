شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة للأمهات حول رعاية الطفل حديث الولادة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المضاعفات التي يمكن أن تصيب الأم عقب الولادة، لكن ذلك لا ينبغى أن يثنيها عن متابعة طفلها ، فالطفل المولود حديثا يجب أن يشعر دائما بالدفء، وهنا 6 نصائح مهمة للآباء حول كيفية رعاية الطفل حديث الولادة، بحسب موقع "only my health".

اعتني بدرجة الحرارة

يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة بين 24-28 درجة، كما أن إبعاد الطفل عن البيئة الباردة يساعده أيضًا على إنقاذ نفسه من الالتهاب الرئوي والبرد، عليك الحصول على العلاج الطبي المناسب، يجب أيضًا تجنب التعرض للشمس مع الطفل لساعات طويلة.



اعتني بدرجة الحرارة

تدربى على لمس الطفل

لمس الجلد مهم جدا للأطفال حديثي الولادة، حيث يساعد على تنظيم ضربات القلب والتنفس عند الطفل، كما أنه يساعد في الحفاظ على درجة حرارة جسم الطفل، وقد أظهرت دراسات أن لمس الطفل مرتبط بتحسن النوم كما أنه يعزز فرص الرضاعة الطبيعية المناسبة.

كما يساعد لمس جلد الطفل على التوقف عن البكاء، ويحسن العلاقة العاطفية مع الأم.



رعاية الكنغر

حممى طفلك بأمان

يجب أن نحرص على تحميم الطفل باستخدام الإسفنج ومع ذلك، يجب أن تكون الأمهات حريصة على استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة لمسحها ولا تستخدمي أي شامبو أو صابون لطفلك حديث الولادة.



تحميم طفلك بأمان

حافظى على نظافة كل شيء

الأطفال حديثو ولادة لديهم مناعة منخفضة، وبالتالي يجب الحفاظ على نظافة وتعقيم كل شيء من حولهم، يجب أن نحرص على الغلي والتنظيف المنتظم للأواني، إذا تم إعطاء ببرونة الحليب للمولود لإرضاعه، يجب أيضًا تنظيفها وغليها بشكل صحيح لقتل الجراثيم.



العناية بالأطفال

اعتني بتغذية الطفل

عادة ما يكون الأطفال الخدج ضعفاء للغاية ونقص الوزن، وبالتالي يجب أن نعتني بالطفل بشكل خاص ويجب إصلاح أنماط تغذيته، يجب أن نحرص على حصول الطفل على وقت كاف من النوم، وهو أمر ضروري جدًا لنموه، يجب أن نحرص على توفير التغذية الكافية للأم حتى تتمكن من إنتاج ما يكفي من الحليب لتغذية طفلها.