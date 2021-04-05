ما هى الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للقلب والجهاز الهضمى؟

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القاهرة - سامية سيد - بكتيريا البروبيوتيك كائنات حية دقيقة لها فوائد صحية، إنها بكتيريا مفيدة لها فوائد قوية لعقلك وجسمك تساعد في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي وتقليل الاكتئاب، وكذلك هناك أدلة على أن البروبيوتيك قد تحسن بشرتك أيضًا، ويمكنك الحصول على البروبيوتيك من المكملات الغذائية، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليها من الأطعمة، في هذا التقرير نتعرف على أشهر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للقلب والجهاز الهضمى؟الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل مصادر البروبيوتيك، حيث يحتوي على بكتيريا صديقة للأمعاء ويمكن أن يحسن صحتك يرتبط تناول الزبادي بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك صحة العظام وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

عند الأطفال، يمكن أن يساعد الزبادي في تقليل الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية ويمكن أن يخفف أيضًا من أعراض متلازمة القولون العصبي كما أنه خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

مخلل الكرنب أو الملفوف

مخلل الملفوف هو ملفوف تم تقطيعه جيدًا وتخليله بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك ويتم استخدامه كطبق جانبي وله طعم حامض ومالح ويمكن تخزينه لشهور في وعاء محكم الإغلاق.

ومخلل الملفوف غني بالألياف وفيتامين C و B و K، وهو غني بالصوديوم ويحتوي على المنجنيز والحديد.

يحتوي مخلل الملفوف (الكرنب) على مضادات الأكسدة اللوتين والثيانين، وهو مهم لصحة العين.

الخيار المخلل

وهو خيار تم تخليله في محلول من الملح والماء والخيار المخلل عبارة عن بكتيريا بروبيوتيك صحية يمكنها تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنخفضة السعرات الحرارية ومصدر جيد لفيتامين ك كما أنها غنية بالصوديوم.

تذكر أيضًا أن المخللات التي تحتوي على الخل لا تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك.

اللبن الرايب

وهو السائل المتبقي من صنع الزبدة من القشدة، ويحتوي على البروبيوتيك واللبن الرايب منخفض الدهون والسعرات الحرارية ويحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة ، مثل فيتامين ب 12 والريبوفلافين والكالسيوم والفوسفور.

بعض أنواع الجبن

من المهم البحث عن الجبن التي تحتوي في مكوناتها على بكتيريا البروبيوتيك على ملصقات الطعام، و جبن الموزاريلا والجودة والشيدر والجبن القريش من الجبن التي تحتوى على هذه البكتيريا.

يعتبر الجبن من العناصر الغذائية ومصدر كبير للبروتين كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة ، بما في ذلك فيتامين ب 12 والكالسيوم والسيلينيوم والفوسفور.

الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان مثل الجبن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.