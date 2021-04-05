شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر: لا تتساهلوا مع الكلسترول الضار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من خطورة ارتفاع نسبة الكلسترول الضار في الجسم.
وقال “النمر” عبر تويتر: “لا تتساهل أبداً مع ارتفاع الكلسترول الضار ، ولا تسمح له بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم”.
وأكد استشاري أمراض القلب أن الكلسترول الضار هو المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.
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