علاج كورونا.. 37 مادة مرشحة لإنتاج الأدوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد فريق من الباحثين من مركز أبحاث سينكروترون الألماني (DESY) عدة مواد مرشحة كأدوية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويمنح الإنزيم الرئيسي لكورونا المستجد (Mpro) الفيروس القدرة على التكاثر.

وخلال الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس"، اختبر الباحثون باستخدام علم البلورات بالأشعة السينية، ما يقرب من 6 آلاف مادة فعالة معروفة موجودة بالفعل لعلاج الأمراض الأخرى في فترة زمنية قصيرة، و بعد قياس حوالي 7000 عينة ، تمكن الفريق من تحديد ما مجموعه 37 مادة ترتبط بالإنزيم الرئيسي للفيروس.



ووجد الباحثون أن 7 من هذه المواد تثبط نشاط البروتين، وبالتالي تبطئ تكاثر الفيروس، واثنان منها يفعلون ذلك بشكل واعد لدرجة أنهم يخضعون حاليًا لمزيد من التحقيق في الدراسات قبل السريرية.

وكشف هذا الفحص الدوائي، الذي ربما يكون الأكبر من نوعه، أيضًا عن موقع ارتباط جديد على الإنزيم الرئيسي للفيروس، والذي يمكن للعقاقير الارتباط به.





وعلى عكس اللقاحات، التي تساعد الأشخاص الأصحاء على الدفاع عن أنفسهم ضد الفيروس، تبحث الأبحاث الدوائية عن أدوية تبطئ أو توقف تكاثر الفيروس في جسم الأشخاص المصابين بالفعل.

ولا يمكن للفيروسات أن تتكاثر من تلقاء نفسها، وبدلاً من ذلك، تدخل مادتها الجينية في خلايا مضيفها وتجعلها تنتج فيروسات جديدة.

ويلعب الإنزيم الرئيسي للفيروس دورًا مهمًا في هذه العملية، حيث يقطع سلاسل البروتين التي تنتجها الخلية المضيفة وفقًا لمخطط المادة الوراثية للفيروس إلى أجزاء أصغر ضرورية لتكاثر الفيروس.

وإذا كان من الممكن حظر الإنزيم الرئيسي، فمن الممكن أن تنقطع الدورة ؛ ولا يكون الفيروس قادرًا على التكاثر، وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة بالبحث عن المواد التي يمكنها فعل ذلك.