شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«هندسة الإسكندرية»: الذكاء الاصطناعى نجح بالكشف المبكر عن السرطان بدقة 95% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًأ لمناقشة «تطبيقات الذكاء الاصطناعي«، بمقر الغرفة، بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالواحد يونس، أستاذ بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، ونبيل بدوي مستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال.

قال أحمد صقر في كلمته، إن الهدف من اللقاء دراسة مجموعة من الأفكار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن أبرز تلك الأفكار، استحداث إنشاء شعبة للذكاء الاصطناعي بالغرفة، لتكون غرفة الإسكندرية لها السبق.

وأضاف أنه من ضمن الأفكار المقترحة، إنشاء المجلس المصري للذكاء الاصطناعي يتولى وضع استراتيجية تفصيلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فكرة إنشاء مخيم صيفي للطلاب للتدريب على عمليات الذكاء الاصطناعي لخلق جيل الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن «غرفة الإسكندرية»، تعمل على مشروع لإنشاء حضانة للشركات، ملحق بها وحدة تكنولوجية، تحتضن خريجي الكليات التكنولوجية والمدارس الفنية الصناعية.

وأشار إلى أهمية وضع استراتيجيات تفصيلية لتنفيذ مشروع مصانع الأجيال بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإشراف «غرفة الإسكندرية» على أن تكون جامعة الإسكندرية ممثلة بكلية الهندسة شريك تقني.

أستاذ بـ"هندسة الإسكندرية": الذكاء الاصطناعى نجح فى الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة بدقة تشخيص

بدوره أوضح الدكتور محمد عبدالواحد يونس، أستاذ بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام بمعنى «الآلات ستكون قادرة، على القيام بأي عمل يمكن أن يقوم به الإنسان».

وأضاف خلال اللقاء، أن الذكاء الاصطناعي يستخدم في جميع مجالات الحياة، ففي المجال الطبي يستخدم الروبوت لإجراء عمليات دقيقة، لأن أزرع الروبوت تصل لأماكن يصعب الوصول إليها بالزراع البشري، كما يستخدم في الكشف المبكر عن السرطان وتشخيص الأمراض المزمنة والذي وصلت دقة التشخيص إلى 95٪، إضافة إلى الكشف عن أمراض القلب، والكشف عن بعد، وإجراء الجراحات المختلفة.

وأضاف:«أن الذكاء الاصطناعي يستخدم في الزراعة حيث يتجه المزارعون إلى استخدام تقنيات حديثة روبوت آلي، في زراعة وحصد المحصول، ليس هذا فحسب، بل وتنظيم عملية الري، بما يتناسب مع درجة حرارة الجو والتربة، وإخطار المزارع بالأمراض والآفات التي قد تهدد أي صنف من المحصول، مما يسهم في درء المخاطر، وتوفير الوقت والمال».

أستاذ بـ"هندسة الإسكندرية": الذكاء الاصطناعى نجح فى الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة بدقة تشخيص

وتابع: «أما في مجال الصناعة فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير معالم قطاع الصناعة في المستقبل خاصة مع تطور مجالات مكملة له مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في عالم الاتصالات، والذي أثبت نجاحه خلال أزمة جائحة كورونا».

وأوضح نبيل بدوي مستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال، أنه لابد من العمل على تغيير نمط الوزارات الحالية، وتدريب المسؤولين الحكوميين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر تعمل على دعم وتعزيز عملية التعلّم والتعليم عن بعد في المدارس المصرية وتتبع في منهجيتها أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت تفعيل استراتيجيات التعلم عن بعد في تعليم الطلبة وتدريب المعلمين وتأهيلهم، كما قامت باعتماد العديد من المنصات الإلكترونية العالمية لتوظيفها في التعلّم الذكي والتعليم عن بعد.