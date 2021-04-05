باحثون بجامعة كاليفورنيا يتوصلون إلى علاج يقاوم فيروس نقص المناعة البشرية

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القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بجامعة كاليفورنيا، إلى علاج جيني حديث يعمل علي مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية من خلال استخدام جين يطلق عليه CD4، وهو نوع من العلاج المناعي يتضمن الهندسة الجينية للخلايا الجذعية المكونة للدم.

وطبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس، فإن العلاج المناعي يستهدف خلق خلايا تعمل علي مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية، وتعمل أيضا علي تدمير الخلايا المصابة بالفيروس.

ونجح العلاج الجيني الي تكوين خلايا ذاكرة، يمكنها توفير حماية مدى الحياة من الإصابة بالفيروس المسبب لمرض الإيدز.

وأكدت الدراسة أن العلاجات الجينية ظهرت مؤخرا وأصبحت من أبرز العلاجات المناعية القوية لأنواع مختلفة من السرطان، لذا تم اختبارها لمقاومة الفيروس المسبب لمرض الإيدز HIV-1 ، خاصة أن العلاجات الراهنة قد لا تمنح مناعة طويلة الأمد من الإصابة بالفيروس.

وحاول الباحثون خلال السنوات الماضية الاعتماد على علاج قائم على الخلايا التائية يمكن أن يستجيب للخلايا الخبيثة أو المصابة التي قد تظهر مرة أخرى بعد شهور أو سنوات من العلاج، إلا أن التقنية الجديدة التي تعتمد علي العلاجات الجينية تعطى نتائج إيجابية لمقاومة الفيروس.

واوضحت الدراسة ان العلاج المناعي الجديد يعتمد علي تكوين الخلايا الجذعية المكونة للدم فبمجرد زرع هذه الخلايا الجذعية المعدلة وراثيا في الجسم ، فإنها تدعم خلايا الدم البيضاء المتخصصة لمكافحة العدوى والمعروفة باسم خلايا CAR T التي تسعى على وجه التحديد إلى قتل الخلايا المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.