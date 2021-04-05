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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية تكشف سر خلية مناعية تسيطر على نمو الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر
وتوصلت الدراسة إلي أن نوعا معينا من الخلايا بجسم الإنسان والتي تسمى cDC1 وهى خلايا مناعية تظهر عند الإصابة بالأورام السرطانية وتحاول إطلاق اى رد فعل مناعي تجاه الورم عند مرحلة الإصابة، هي السر فى السيطرة علي نمو الخلايا السرطانية داخل جسم المصاب.
وبحثت الدراسة زيادة كفاءة البروتين التنظيمي الذي يعمل علي زيادة إنتاج تلك الخلايا التي يطلق عليها "الخلايا التغصنية" التي تكون مهامها مناعية لمقاومة الخلايا السرطانية، حيث توصل الباحثون إلى أنه عند زيادة إنتاج الخلايا المقاومة للسرطان، وتحديدا الخلايا المتغصنة التي تقوم بإزالة الالتهابات الفيروسية وبالتالي محاربة السرطان والقضاء علي نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.
وأكد الباحثون أهمية الخلايا التغصنية الفعالة التي هي خلايا مناعية تعمل بالمقام الأول علي تعزيز الاستجابة المناعية ضد الأورام، لذا تستهدف الدراسة زيادة إنتاج تلك الخلايا حتي تعمل على مكافحة العدوى والسرطان، أو إزالة الطفيليات.
وأشار الباحثون، إلى أن الدراسة استهدفت أيضا تحديد كيفية جعل الجسم ينتج هذه الخلايا التغصنية المعينة بكميات كبيرة من أجل تعزيز استجابة الجسم الطبيعية للورم، ومن أجل ذلك تم الاستعانة بأدوات جديدة، تمكن الباحثون بتتبع هذه الخلايا داخل الورم ومراقبة سلوكها في بيئة الورم.