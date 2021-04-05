شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية تكشف سر خلية مناعية تسيطر على نمو الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح باحثون من معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية باستراليا، فى كشف السر حول وجود خلية مناعية هامة تساعد في السيطرة على السرطان والأمراض المعدية، طبقا لما نشر في موقع ميديكال إكسبريس.

وتوصلت الدراسة إلي أن نوعا معينا من الخلايا بجسم الإنسان والتي تسمى cDC1 وهى خلايا مناعية تظهر عند الإصابة بالأورام السرطانية وتحاول إطلاق اى رد فعل مناعي تجاه الورم عند مرحلة الإصابة، هي السر فى السيطرة علي نمو الخلايا السرطانية داخل جسم المصاب.

وبحثت الدراسة زيادة كفاءة البروتين التنظيمي الذي يعمل علي زيادة إنتاج تلك الخلايا التي يطلق عليها "الخلايا التغصنية" التي تكون مهامها مناعية لمقاومة الخلايا السرطانية، حيث توصل الباحثون إلى أنه عند زيادة إنتاج الخلايا المقاومة للسرطان، وتحديدا الخلايا المتغصنة التي تقوم بإزالة الالتهابات الفيروسية وبالتالي محاربة السرطان والقضاء علي نمو الخلايا السرطانية داخل الجسم.

وأكد الباحثون أهمية الخلايا التغصنية الفعالة التي هي خلايا مناعية تعمل بالمقام الأول علي تعزيز الاستجابة المناعية ضد الأورام، لذا تستهدف الدراسة زيادة إنتاج تلك الخلايا حتي تعمل على مكافحة العدوى والسرطان، أو إزالة الطفيليات.

وأشار الباحثون، إلى أن الدراسة استهدفت أيضا تحديد كيفية جعل الجسم ينتج هذه الخلايا التغصنية المعينة بكميات كبيرة من أجل تعزيز استجابة الجسم الطبيعية للورم، ومن أجل ذلك تم الاستعانة بأدوات جديدة، تمكن الباحثون بتتبع هذه الخلايا داخل الورم ومراقبة سلوكها في بيئة الورم.