شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 فوائد مذهلة لـ«الجزر».. خالي من الكوليسترول والدهون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت وزارة الصحة، بتناول “الجزر” بسبب فوائده الصحية للجسم، وسهولة تناوله بأكثر من طريقة تلبي احتياجات الكبار والصغار. وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن الجزر إضافة لذيذة دائماً؛ للعصائر والسلطات والأطباق الرئيسية، ومن فوائده ما يلي: • خالي من الكوليسترول. • قليل الصوديوم. • قليل السعرات الحرارية. • خالي من الجلوتين. • خالي من الدهون.

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