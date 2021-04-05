شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا توفر اختبارين أسبوعيًا للكشف عن كورونا لجميع الأشخاص لمواجهة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الإندبندنت، عن أنه سيتم إجراء اختبارين لفيروس كورونا لجميع السكان في إنجلترا أسبوعيًا في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.



اختبارات سريعة للسكان بانجلترا

وقالت الحكومة، إن الاختبارات، ستكون متاحة للجميع بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا، "حيث تعمل هذه الاختبارات على وقف تفشي المرض "، مع استمرار طرح اللقاح.

وقالت الصحيفة، تأتى هذه الأخبار قبل إعلان بوريس جونسون اليوم الإثنين، إلى أي مدى ستستخدم المملكة المتحدة "جوازات سفر" كورونا سواء في الداخل أو في السفر الدولي.

اقترح جونسون سابقًا أن الشهادات يمكن أن تحمل معلومات حول ما إذا كان شخص ما قد تم اختباره، بالإضافة إلى حالة التطعيم الخاصة به،

قال بوريس جونسون إن الجمهور بذل "جهودًا هائلة لوقف انتشار الفيروس" وأن "الاختبارات السريعة المنتظمة" كانت "مهمة للتأكد من عدم إهدار هذه الجهود"، لم يكن الاختبار السريع متاحًا حتى الآن إلا للأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر، ولأشخاص معينين ممن يحتاجون إلى مغادرة منازلهم للعمل، ومع ذلك، تقول الحكومة إن مثل هذه الاختبارات قد حددت بالفعل 120 ألف حالة جديدة منذ طرحها.

لقد كان برنامج اللقاح بمثابة جرعة في ذراع الدولة بأكملها، ولكن استعادة حرياتنا المفقودة والعودة إلى المفصلات العادية علينا جميعًا الخضوع للاختبار بانتظام.

"لقد أظهر الجمهور البريطاني خلال العام الماضي أنهم يتأقلمون بسرعة، ويفعلون دائمًا ما هو صواب لصالح الصحة العامة، وأنا أعلم أنهم سيؤدون دورهم من خلال إجراء الاختبارات بانتظام في الأشهر المقبلة."

ستكون الاختبارات متاحة اعتبارًا من 9 أبريل، حيث سيتمكن الناس من طلب توصيلها إلى منازلهم، ستتوفر أيضًا مواقع الاختبارات المجتمعية والاختبارات المدرسية وجمع الاختبارات من الصيدليات، وهذا الأخير للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المسئولون إن أكثر من 100 شركة في إنجلترا سجلت اهتمامها بتقديم الاختبارات لموظفيها، على الرغم من المخاوف المبكرة بشأن دقة الاختبارات السريعة، تقول الحكومة إن هناك أقل من 1 إيجابي خاطئ لكل 1000اختبار تم إجراؤها، توفر الاختبارات النتائج في حوالي 30 دقيقة، حيث إنه من المتوقع أن تبدأ حملة حكومية يوم الجمعة لتذكير الناس بالخضوع للاختبار.

وأوضحت الصحيفة، إنه تم الإشادة بدول أخرى، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، لقدرتها على ما يبدو على الحد من نطاق تفشي المرض باستخدام أنظمة اختبار وتتبع أكثر كفاءة تسمح للأشخاص بالعزل قبل أن ينشروا الفيروس للآخرين.

قالت الدكتورة سوزان هوبكنز، مديرة الاستجابة الاستراتيجية لفيروس كورونا بالصحة العامة بإنجلترا PHE وكبير المستشارين الطبيين بهيئة الخدمات الصحية البريطانية" يساعدنا الاختبار السريع في العثور على حالات كورونا التي لم نكن نعرف عنها شيئا، مما يساعد على كسر سلاسل انتقال العدوى"، موضحا إن هذه الاختبارات فعالة في الكشف عن الأشخاص المصابين بالعدوى وبالتالي من المرجح أن ينقلوا عدوى كورونا للآخرين، إنها أداة أخرى لدينا الآن للمساعدة في الحفاظ على معدلات إصابة أقل.