بالأرقام متى تحدث طفرة النمو في سن المراهقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 07:34 مساءً - ينمو المراهقون بسرعة وتتغير أجسامهم بشكل كبير خلال فترة البلوغ وطفرة النمو، إذا لاحظتِ زيادة مفاجئة في طول ابنك المراهق، إلى جانب زيادة الشهية والانزعاج العام، فمن المحتمل أن تكون طفرة النمو، وهي فترة قد ينمو خلالها ابنك المراهق عدة بوصات في عدة أشهر، تليها فترة من النمو البطيء، ثم طفرة أخرى في النموتتزامن هذه التغيرات الجسدية السريعة مع التغيرات الهرمونية الناتجة عن البلوغ، مما يجعل طفرة نمو البلوغ شديدة ومرهقة، أوضح الدكتور عبدالرحمن شمس، خبير التغذية أساسيات طفرة نمو المراهقين وبعض النصائح المفيدة لمساعدة طفلك على اجتياز هذه المرحلة.

في أي عمر تبدأ طفرة نمو المراهقين؟

طفرة النمو

قد يختلف الأطفال عن بعضهم في حدوث طفرة النمو في سن المراهقة، البعض يمر بها في وقت مبكر، بينما قد يتأخر البعض الآخر ومع ذلك في المتوسط​​، تحدث طفرة كبيرة في النمو خلال فترة البلوغ عادة ما بين 8 و13 عاماً عند الفتيات و9 و14 عاماً عند الأولاد.

في حين أن هذه المرحلة من النمو السريع في معظم الفتيات تنتهي ببلوغ سن 15 عاماً، فقد تستمر حتى سن 16 أو 17 عاماً عند الأولاد ومع ذلك، توجد استثناءات لأن بعض المراهقين، وخاصة الأولاد، قد يستمرون في النمو حتى سنوات المراهقة المتأخرة.

متوسط ​​الطول حسب العمر للبنين والبنات

من الأهمية بمكان تتبع نمو طفلك وتطوره العام أثناء طفرات النمو في سن المراهقة، يمكنك استخدام مخطط النمو لهذا الغرض.

مخطط النمو هو أداة تقييم تقارن طول ووزن ابنك المراهق بمتوسط ​​الطول القياسي لعمر معين.

متوسط ​​الطول المئوي للبنين والبنات

المراهقة

متوسط ​​الطول المئوي للبنين والبنات

العمر (بالسنوات) الارتفاع المئوي للأولاد (سم).

8 128 127.5

9 133.5 133

10 138.5 138

11 143.5 144

12 149 151

13 156 157

14 164 160.5

15 170 162

16 173.5 162.5

17 175.5 163

18 176 163

نصائح لمساعدة المراهقين

مساعدة المراهق

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دعم طفلك