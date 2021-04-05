بالأرقام متى تحدث طفرة النمو في سن المراهقة؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 07:34 مساءً - ينمو المراهقون بسرعة وتتغير أجسامهم بشكل كبير خلال فترة البلوغ وطفرة النمو، إذا لاحظتِ زيادة مفاجئة في طول ابنك المراهق، إلى جانب زيادة الشهية والانزعاج العام، فمن المحتمل أن تكون طفرة النمو، وهي فترة قد ينمو خلالها ابنك المراهق عدة بوصات في عدة أشهر، تليها فترة من النمو البطيء، ثم طفرة أخرى في النموتتزامن هذه التغيرات الجسدية السريعة مع التغيرات الهرمونية الناتجة عن البلوغ، مما يجعل طفرة نمو البلوغ شديدة ومرهقة، أوضح الدكتور عبدالرحمن شمس، خبير التغذية أساسيات طفرة نمو المراهقين وبعض النصائح المفيدة لمساعدة طفلك على اجتياز هذه المرحلة.
في أي عمر تبدأ طفرة نمو المراهقين؟
- قد يختلف الأطفال عن بعضهم في حدوث طفرة النمو في سن المراهقة، البعض يمر بها في وقت مبكر، بينما قد يتأخر البعض الآخر ومع ذلك في المتوسط، تحدث طفرة كبيرة في النمو خلال فترة البلوغ عادة ما بين 8 و13 عاماً عند الفتيات و9 و14 عاماً عند الأولاد.
- في حين أن هذه المرحلة من النمو السريع في معظم الفتيات تنتهي ببلوغ سن 15 عاماً، فقد تستمر حتى سن 16 أو 17 عاماً عند الأولاد ومع ذلك، توجد استثناءات لأن بعض المراهقين، وخاصة الأولاد، قد يستمرون في النمو حتى سنوات المراهقة المتأخرة.
- متوسط الطول حسب العمر للبنين والبنات
- من الأهمية بمكان تتبع نمو طفلك وتطوره العام أثناء طفرات النمو في سن المراهقة، يمكنك استخدام مخطط النمو لهذا الغرض.
- مخطط النمو هو أداة تقييم تقارن طول ووزن ابنك المراهق بمتوسط الطول القياسي لعمر معين.
متوسط الطول المئوي للبنين والبنات
متوسط الطول المئوي للبنين والبنات
العمر (بالسنوات) الارتفاع المئوي للأولاد (سم).
8 128 127.5
9 133.5 133
10 138.5 138
11 143.5 144
12 149 151
13 156 157
14 164 160.5
15 170 162
16 173.5 162.5
17 175.5 163
18 176 163
نصائح لمساعدة المراهقين
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دعم طفلك
- التواصل: ابدئي في المحادثة وشجعي المراهق على مناقشة مخاوفه، وبالتالي مساعدة الطفل على الشعور بالتحسن، قد يتردد ابنك المراهق في الحديث، لكن الجهود المستمرة ستؤتي ثمارها، يمكنك أيضاً استشارة مستشار أو خبير، إذا لزم الأمر.
- لا تحكمي على الآخرين: تجنبي إصدار أي أحكام، قد تبدو بعض المشكلات التي يواجهونها تافهة، ولكن يجب التحلي بالصبر والمساعدة في حلها.
- كوني نموذجاً يحتذى به: إذا كنت ترغبين في تعليم طفلك شيئاً ما، فقد حان الوقت لأن تكوني قدوة جيدة، لا يمكنك أن تتوقعي منهم أن يعيشوا حياة صحية إذا لم تفعلي الشيء نفسه.
- قدمي طعاماً صحياً: قدمي وجبات صحية ومتوازنة لمراهقك، احتفظي بالكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة الصحية الأخرى في المنزل. تناولي الطعام مع ابنك المراهق وادعميه في تطوير عادات الأكل الصحية.