توقعات الطقس غدا الثلاثاء في الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.



وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون مضطربا و متوسطا مساء، وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والمد الثاني عند الساعة 08:00 و الجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:12.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الاول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 23 70 35

دبــي 31 22 80 35

الشارقة 31 21 80 35

عجمان 30 20 75 30

أم القيوين 32 22 75 35

رأس الخيمة 34 21 70 30

الفجيرة 36 25 60 20

العين 34 19 85 20

ليوا 33 18 85 25

الرويس 27 22 70 40

السلع 26 19 75 35

دلما 27 22 75 40

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 26 21 80