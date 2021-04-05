بعد ارتفاع قياسي للإصابات.. قيود جديدة في الهند لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت ولاية ماهاراشترا الهندية الأكثر تضرراً جراء الجائحة في الهند، الإثنين، قيوداً جديدة لاحتواء فيروس كورونا، في حين سجّلت البلاد للمرة الأولى أكثر من مئة ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وتبددت في الأسابيع الأخيرة آمال لاحت مطلع العام بخفض الإصابات اليومية، بعد موجة وبائية جديدة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12.5 مليوناً والوفيات إلى 165 ألفاً.

وفي ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا في الهند سجّلت نحو 60 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويبلغ عدد سكان ماهراشترا، وعاصمتها مومباي، 110 ملايين نسمة.

وقررت السلطات المحلية، الأحد، تمديد ساعات حظر التجول الذي سيبدأ الساعة 19.00 بدلاً من الساعة 20.00، وفرض الإغلاق التام في نهاية الأسبوع، وإقفال الحانات والمطاعم ودور السينما وأحواض السباحة ودور العبادة والأماكن العامة والمكاتب الخاصة وحظر الاجتماعات التي تضم أكثر من 4 أشخاص.

ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تجنّب العودة إلى إغلاق تام على صعيد البلاد، على غرار ما شهدته الهند في مارس/آذار 2020 والذي كانت تداعياته كارثية على الفئات الأكثر فقراً.

وأعلن إطلاق حملة كبرى لتوعية السكان على أهمية التدابير الوقائية "بالتشديد على الالتزام التام بوضع الكمامات وتدابير النظافة في الأماكن العامة وأماكن العمل والمنشآت الصحية".

وفي العاصمة نيودلهي، استبعدت السلطات المحلية فرض إغلاق جديد على الرغم من تزايد أعداد المصابين، إلا أن الشرطة تلقّت تعليمات بفرض غرامات على الذين لا يلتزمون بوضع الكمامات.

وكان مودي ترأس، الأحد، اجتماعاً رفيعاً صدر في ختامه بيان أعلن حملة توعية بين 6 و14 أبريل/نيسان.

وإلى الآن تم استعمال 80 مليون جرعة لقاح في الهند، وبدأ الأسبوع الماضي تلقيح جميع من يتجاوز سنّهم 45 عاماً لتسريع التحصين.

وتستعمل الهند في حملة التلقيح نسخة منتجة محلياً من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، إضافة إلى لقاح "كوفاكسين" الذي طورته شركة بهارات بيوتك الهنديّة.

وأعلنت شركة "باناسيا بيوتيك"، الإثنين توصلها إلى اتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإنتاج 100 مليون جرعة سنويّا من لقاح "سبوتنيك-في" في الهند.

ويرفع هذا الاتفاق إجمالي جرعات اللقاح الروسي التي ستنتج في الهند إلى 852 مليوناً.