لقاح كورونا في السودان.. الإعلان عن حصيلة التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة في السودان ،الاثنين، عن عدد المراكز الصحية العاملة في تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة إن 121 مركزاً يعملون في ولاية الخرطوم، فضلاً عن 13 مركزا في ولاية الجزيرة.



وأكد التقرير التراكمي للجنة الفنية الوطنية لإدخال لقاح "كوفيد-19"، حسب وكالة السودان للأنباء، أن التغطية التراكمية حتى 2 أبريل بولاية الخرطوم بلغت 19251 كادرا طبيا و20627 من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأضاف أن التغطية التراكمية بولاية الجزيرة بلغت 3095 كادرا طبيا و149 من كبار السن.

وأوضح أن جملة الذين تلقوا التطعيم بلقاح كورونا بلغ 43122 مواطنا وكادرا صحيا.

ولفت التقرير إلى عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، فيما ظهرت آثار طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.