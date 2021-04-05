بعد عطلة العام الجديد.. زيادة قياسية في إصابات كورونا بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاودت الإصابات بفيروس كورونا تسجيل ارتفاع لافت في إيران بعد عطلة بداية العام الهجري الشمسي (رأس السنة الفارسية، مع رفع التأهب الصحي في طهران إلى أقصى درجاته.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الإثنين، إنه تم تسجيل 13890 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفق مسؤولين محليين، باتت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة كورونا، في مواجهة "الموجة الرابعة" من التفشي الوبائي.

وعدد الإصابات الجديدة المسجلة في الساعات الماضية، هو الأعلى منذ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين تم الإعلان عن 13922 إصابة.

أما الحصيلة القياسية للإصابات اليومية فلا تزال 14051، وتم الإعلان عنها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحذر وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي من أن إيران تواجه "إحدى أسوأ الموجات الوبائية".

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف لم يستمع أحد إلى النصائح بخصوص" الحد من السفر خلال عطلة رأس السنة الفارسية"، وتابع: "نحن الآن نواجه صعوبات كبيرة".

ووفق الأرقام التي أعلنتها لاري الإثنين، سجلت 172 وفاة بسبب كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 23 ديمسبر/كانون الأول.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية أن طهران باتت مدينة مصنفة عند المستوى "الأحمر"، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد في إيران لجهة الخطر الوبائي، ما يعني عدم السماح سوى بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر ضرورية والمتصلة بالأغذية والصحة وغيرها.

وأطلقت إيران حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في فبراير/شباط الماضي، وتستهدف في مراحلها الأولى العاملين في المجال الصحي والمسنين والذين يعانون أمراضا مزمنة.