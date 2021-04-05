خطر يهدد المرأة الحامل والطفل.. كارثة السكن قريبا من الحقول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة أمريكية أن المرأة الحامل التي تسكن في منزل قريب من الحقول الزراعية تواجه كارثة تهدد طفلها بالإصابة بأورام الجهاز العصبي.

ووجدت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من جامعة كاليفورنيا، ومركز سيدارز سيناي الطبي في الولايات المتحدة، أن التعرض للمبيدات الحشرية أثناء الحمل قد يتسبب في إصابة الأطفال بأورام الجهاز العصبي المركزي، وذلك وفقاً لموقع "باتش" الأمريكي.



وجاء في تقرير بالموقع، إن الباحثين وجدوا أن زيادة خطر الإصابة بهذه الأورام، والتي تقدر بما يصل إلى ضعفين وحتى 2.5 مرة بالنسبة لبعض المبيدات، تحدث حتى لو لم تكن الأم تعمل في مزرعة، أو تعيش على بُعد 2.5 ميل من الحقول الزراعية التي يتم رش المبيدات فيها.

ونقل الموقع عن أستاذة علم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة، التي تمت مراجعتها من قبل النظراء، بيات ريتز، قولها: "قد يؤدي التعرض أثناء الحمل لمبيدات حشرية معينة، وذلك من خلال السكن بالقرب من الحقول الزراعية، إلى زيادة خطر الإصابة بأورام الجهاز العصبي المركزي لدى الأطفال".

وأضافت أنه "يجب النظر في التدخل السياسي للحد من التعرض للمبيدات الحشرية لدى الأفراد المقيمين بالقرب من الحقول الزراعية وذلك من أجل حماية صحة الأطفال."





وتشير نتائج الدراسة، التي سيتم نشرها في الإصدار القادم من مجلة Environment Research ، وشملت أيضاً باحثين من جامعة شمال تكساس أن الباحثين قاموا بتحليل حالات أورام الجهاز العصبي المركزي للأطفال في كاليفورنيا في الفترة بين عامي 1998 و2013، مع التركيز على أولئك الذين يعيشون بالقرب من الحقول الزراعية، كما تتبع الفريق التعرض لـ 77 مبيدا حشريا بشكل منفصل، وقاموا بتقدير المخاطر المحتملة لكل واحد منهم.

كما نقل الموقع عن أستاذة علم الأوبئة، وعميدة كلية الصحة والخدمة العامة بجامعة نورث تكساس، والمشاركة في الدراسة، جوليا هيك، قولها: "على حد علمنا، هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقدم تقديراً لتأثيرات عدد كبير من المبيدات الحشرية المحددة فيما يتعلق ببعض أورام الجهاز العصبي المركزي".

فيما قالت عالمة الأوبئة في معهد صموئيل أوشين للسرطان، والمشاركة في الدراسة أيضاً، كريستينا لومباردي: "وفقاً لتقديرات كاليفورنيا فإن عدد القوى العاملة في الزراعة في الولاية يفوق الـ800 ألف شخص، وبالإضافة إلى الآثار الصحية السلبية للمبيدات على هؤلاء العاملين، فإن هناك أعداد كبيرة من النساء الحوامل والأطفال الصغار الذين يعيشون بجوار الحقول والذين قد يتعرضون لآثار صحية ضارة أيضاً".