شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد إنقاص الوزن فى السيطرة على مرض السكرى من النوع الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن له فوائد عديدة فهو الخطوة الأولى نحو حياة بصحة أفضل، كما يمكن أن يساعدك أيضاً في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن فقدان الوزن يمكن أن يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتراكم الترسبات في الشرايين، وقد ثبت أن فقدان 5 إلى 10 % من الوزن يقلل من كمية أدوية مرض السكري، وفي هذا التقرير نتعرف على 5 طرق يساعد بها إنقاص الوزن في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يمكن لفقدان الوزن أن يساعدك في السيطرة على مرض السكريتحسين مقاومة الأنسولين

في مرض السكري من النوع الثاني لا يستجيب جسمك للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس وبالتالي ترتفع مستويات السكر في الدم وهذا ما يسمى مقاومة الأنسولين وغالبًا ما يرتبط بالوزن الزائد.

يمكن أن يجعل فقدان الوزن جسمك أكثر حساسية للأنسولين ويقلل من مقاومة الأنسولين، مع انخفاض مقاومة الأنسولين ، يعد هذا أمرًا جيدًا لإدارة مرض السكري.

نتائج تحاليل السكر في الدم أفضل

نظرًا لتحسن حساسية الأنسولين مع فقدان الوزن، يمكنك رؤية نتائج أفضل في تقارير A1C الخاصة بك وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، فإن اختبارات A1C هي متوسط ​​مستويات السكر في الدم من الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

لهذا فإن تغيير نمط الحياة من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة هو أفضل الطرق لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

يخفض ضغط الدم ويحسن مستويات الكوليسترول

ترتبط مشاكل القلب ومرض السكري، ويشيع ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من LDL والدهون الثلاثية إلى إتلاف جدران الشرايين أيضًا.

السمنة عامل خطر لارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ولكن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة في دراسة أجريت على 401 شخصًا، انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وفقدوا 5 إلى 10%من وزن الجسم.

زيادة الطاقة وتحسين المزاج

عندما يفقد الناس الوزن ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، ترتفع مستويات طاقتهم ويتحسن مزاجهم وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن فقدان الوزن يحسن الثقة بالنفس والصحة العقلية هذا لأن الناس يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم وجسمهم بعد فقدان الوزن هذا يحفزهم ويشجعهم أكثر للسيطرة على مرض السكري.

تقليل مخاطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم

يزيد مرض السكري من فرص إصابتك بانقطاع النفس النومي وهو اضطراب ينتج عنه تنفس غير طبيعي أثناء النوم ويعاني حوالي 71 % من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

لقد وجدت الدراسات أن فقدان الوزن يمكن أن يحسن توقف التنفس أثناء النوم ويعزز النوم الجيد ويمكن أن يساعدك النوم الجيد على التحكم في مرض السكري بشكل أفضل حيث يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة مقاومة الأنسولين.