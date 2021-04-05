شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف التأثيرات السلبية لتناول كميات من السكر على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكر مكون بارزً في مجموعة واسعة من الأطباق المحضرة في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك فإنه ليس الخيار الأفضل للطعام عندما نفكر في صحة الجسم، وقد أدرك معظم الناس أن زيادة الوزن ليست هي التأثير الوحيد لاستهلاك السكر غير المرغوب فيه على أجسامنا وأن هناك آثارًا أخرى خفية لها على أعضاء الجسم، ويمكن أن يتسبب استهلاك السكر بكميات غير معتدلة في أضرار جسيمة للجسم، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Learning & Memory العلمية.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS فإن مصطلح "الأكل تحت الضغط" شائع جدًا وغالبًا ما يستخدمه الناس، إذا كنت قد لاحظت فإن نوع الطعام الذي يفضله الناس أثناء "الأكل تحت الضغط" غالبًا ما يشمل الحلوى والأطعمة الغنية بالسكر وتنتهي العملية بشعور الناس بالتوتر أكثر من ذي قبل، وفقًا لمقال نُشر في ScienceDirect فقد وجد أن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير المزاج والسلوك والوظيفة الإدراكية.

تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون أو الملح إلى تحسين الحالة المزاجية عن طريق تحفيز نظام المكافأة في الدماغ يتم تصنيعه بسرعة ويعزز الغدد الكظرية ويجعل المرء يشعر بالراحة على الفور ولكن يمكن أن يؤدي استهلاك السكر بكميات غير معتدلة إلى خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الالتهابية.

بدائل السكر

تتضمن بعض بدائل السكر التي يمكنك اختيارها ما يلي:

العسل: غالبًا ما يتم الحديث عن الفوائد الصحية مثل إدارة الوزن وخصائص العسل المضادة للالتهابات، نظرًا لخاصية التحلية، يمكنك استخدام العسل في مشروباتك وسلطاتك.

نصائح لتقليل التوتر

- قم بنزهة في الحديقة في الصباح الباكر.

- حافظ على نشاطك البدني من خلال اليوجا والتمارين.

- مارس التأمل للاسترخاء وتهدئة عقلك.

- اختر طرق تخفيف التوتر مثل العلاج بالروائح والتدليك والعلاج بالموسيقى.

- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.