أعراض الاكتئاب تظهر على 2 من كل 10 اشخاص تجاوزوا كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 5:00 مساءً

حذر خبير مكسيكي السبت من أن اثنين على الأقل من كل 10 اشخاص تجاوزوا فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض اكتئاب، لذا فمن الضروري وضع استراتيجيات لعلاج هذا الوضع.

وقال المتخصص المكسيكي في الطب النفسي اليخاندرو نينكلاريس: “تجاوز فيروس كورونا المستجد يعد أمرا مؤلما للغاية”.

وأصيبت ريناتا سوسا بفيروس كورونا المستجد في يونيو (حزيران) من العام الماضي ورغم مرور شهور على الإصابة، تقر بأنها لا تزال تعاني من تبعات الصحة الذهنية ازاء الفيروس.

وأوضحت أنه رغم أنه من المبكر اكتشاف جميع الآثار الذهنية للفيروس، يمكن اظهار أن الفيروس يؤثر على النظام العصبي المركزي والصحة الذهنية.

وأكدت “هناك مرض ذهني عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. المواطنون المصابون بالفيروس يعانون من أعراض نفسية وهذا أمر يقلق المتخصصين”.

وكشف استطلاع لجامعة ايبرامريكا أنه في أول اشهر من الوباء في المكسيك، تعرض 275 من الاشخاص ممن يتجاوزون 18 عاماً لأعراض اكتئاب، بحسب وكالة “إفي” الإسبانية