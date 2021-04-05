شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تناوله.. «العسل» يقي من هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف تقرير صحي نشر مؤخراً، أن العسل يقي من النوبات القلبية التي تحدث نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى ضرر أو موت كامل لجزء من عضلة القلب.
ووفقا لـ”سبوتنيك” الروسية، يقلل تناول العسل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأنواع معينة من السرطان.
ويرتبط تأثير العسل على صحة الإنسان بوجود مضادات الأكسدة في التركيبة، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وتحفز تطوير جهاز المناعة البشري.
ويرتبط أيضا إدراج العسل في النظام الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بانخفاض الدهون الثلاثية مع استهلاك العلاج، لذلك، يعتبر ارتفاع مستوى هذه المواد في الدم أحد عوامل الخطر لتطور اضطرابات القلب والأوعية الدموية.
ويعد العسل بديل صحي للسكر، ولكن يجب تناوله باعتدال، تكون المعالجات أكثر فائدة عند استخدامها بدلا من المحليات غير الصحية.
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