شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: طفرة كورونا الجديدة بالولايات المتحدة تصيب الشباب بشكل أكثر حدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من طفرة أخرى لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تبدو مختلفة، وتصيب الشباب بشكل أكثر حدة، وقال الدكتور بيتر هوتيز، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب الأمريكية: "علينا أن نفكر في المتغير B.1.1.7 باعتباره فيروسًا جديدًا تقريبًا إنه يتصرف بشكل مختلف عن أي شيء رأيناه من قبل، من حيث القابلية للانتقال، من حيث التأثير على الشباب، لذلك علينا أن نتعامل مع هذا بجدية بالغة."

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي قال الخبراء إن التطعيمات ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة تسير بشكل جيد للغاية - لكن لم يتم حماية عدد كافٍ من الأشخاص مضيفين أن البلاد قد تواجه موجة أخرى من كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا في اللقاحات خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح كورونا في غضون 24 ساعة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكن حوالي 18.5 ٪ فقط من الأمريكيين حصلوا على التطعيم الكامل، كما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض، وشهدت حالات كورونا في البلاد مؤخرًا زيادات مقلقة.

وقالت الدكتورة سيلين جوندر، أخصائية الأمراض المعدية وعالمة الأوبئة: "أعتقد أنه لا يزال أمامنا بضعة أسابيع صعبة أخرى ما نعرفه من العام الماضي للوباء هو أننا نميل إلى الاتجاه نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع خلف أوروبا فيما يتعلق بأنماط الوباء لدينا."

وأدى البديل B.1.1.7 شديد العدوى إلى ارتفاع مقلق في حالات كورونا ودخول المستشفيات في أجزاء من أوروبا، ويخشى الخبراء أن تكون الولايات المتحدة هي التالية إذا لم يضاعف الأمريكيون إجراءات السلامة حتى يتم تطعيم المزيد من الناس.

وقال الخبراء إن الأسوأ من ذلك هو أن البديل يغير قواعد اللعبة الخاصة بالوباء ويمكن أن يسبب مشاكل للمجموعات الأصغر سنًا التي لم يتم تطعيمها بعد.

المزيد من الشباب المصابين بكورونا في المستشفيات

وقالت طبيبة الطوارئ الأمريكية الدكتورة لينا وين إن الفارق بين الزيادات السابقة والارتفاع المحتمل الآخر الآن هو "الأشخاص الأكثر تضررًا الآن هم الشباب".

تم إعطاء الأولوية للسكان الأكبر سنًا في جميع أنحاء البلاد للحصول على لقاحات كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 54٪ من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بشكل كامل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، بينما حصل أكثر من 75٪ من نفس الفئة العمرية على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وقال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور سكوت جوتليب في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة سي بي إس: "ما نراه هو جيوب من العدوى في جميع أنحاء البلاد ، لا سيما في الشباب الذين لم يتم تطعيمهم ، وكذلك في الأطفال في سن المدرسة".

وأضاف "إذا نظرت إلى ما يحدث في ميتشيجان ، في مينيسوتا ، في ماساتشوستس ، على سبيل المثال ، فإنك ترى حالات تفشي في المدارس وعدوى في مجموعات اجتماعية لم تتعرض للفيروس من قبل..العدوى تغير ملامحها من حيث الأشخاص الذين أصيبوا بها الآن".

في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، أبلغ المسؤولون في أواخر الشهر الماضي عن ارتفاع في حالات كورونا في الفئة العمرية 18-25 عامًا.

ووفقًا للدكتور راؤول بينو، مدير إدارة الصحة بولاية فلوريدا في مقاطعة أورانج ، فإن ثلث جميع حالات دخول المستشفيات بكورونا في المقاطعة كانت من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.