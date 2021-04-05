تحسن وظائف المخ … لهذه الأسباب عليك تناول الشوكولاتة يومياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 03:16 مساءً - إذا كنت من الأشخاص الذين يتجنبون تناول الشوكولاتة لتفادي زيادة وزنك، فقد تغير رأيك إذا تعرفت على فوائد الشوكولاتة.

فيما يلي مجموعة من الفوائد التي يعود بها تناول الشوكولاتة على الجسم، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

مفيدة للقلب

تقلل الشوكولاتة الداكنة من كمية الكوليسترول الموجودة في الشرايين. وجدت دراسة رصدية أجريت على 470 من الرجال أن الكاكاو قلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪.

تبطئ الشيخوخة

أثبتت الدراسات أن مركبات فلافونويد الكاكاو تؤدي إلى تنعيم البشرة، وتقلل أضرار الشمس عليها. يساعد الفلافونويد أيضًا في مكافحة سرطان الجلد.

تحسن وظائف المخ

يحتوي الكاكاو على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنه يحتوي على مادة الكافيين والثيوبرومين، وهي منبهات قد تكون مسؤولة أيضاً عن تعزيز وظائف المخ على المدى القصير.

تخفف من حدة السعال

تحتوي الشوكولاتة على الثيوبرومين، الذي تبين أنه يهدئ السعال بنفس فعالية الكودايين. الثيوبرومين هو السبب وراء تأثير الشوكولاتة المريح ويُعتقد أنه يثبط العصب المبهم في الدماغ، والذي يتحكم في رد فعل السعال. علاوة على ذلك ، ليس له أي من الآثار الجانبية السلبية للكوديين، مثل النعاس.

تحارب السرطان

تحتوي الشوكولاتة على مضادات أكسدة تسمى كاتشين. تم ربط الكاتشين بانخفاض معدلات الإصابة بسرطان الرئة لدى كبار السن من الرجال بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان المستقيم لدى النساء بعد سن اليأس في الولايات المتحدة بنسبة 45٪.

مفيدة للحوامل

وجد الباحثون أن النساء الحوامل اللواتي تناولن الشوكولاتة كل يوم طوال فترة الحمل، أنجبن أطفالاً أكثر نشاطاً.

تحتوي على عناصر غذائية كثيرة

تحتوي قطعة 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة مع 70 إلى 85٪ من الكاكاو، على 11 جرام من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بـ 67٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، و58٪ من المغنيسيوم، و89٪ من النحاس، و 98 ٪ من المنغنيز.