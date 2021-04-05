صحة ورشاقة

وصول أكبر شحنة على الاطلاق من لقاحات فيروس كورونا إلى اليابان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

وصلت اليوم الاثنين إلى اليابان، أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء حملة التطعيمات الخاصة بكبار السن في الأسبوع المقبل.

 

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن شحنة لقاح "فايزر-بيونتك" وصلت اليوم الاثنين إلى مطار "ناريتا" الواقع بالقرب من طوكيو من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج هناك.

 

ويشار إلى أن الشحنة هي الحادية عشرة التي تقوم الشركة بتسليمها إلى اليابان.

 

ومن جانبها، أوضحت شركة "فايزر" أن الشحنة الأخيرة تكفي ما يقرب من مليوني جرعة.

 

وقد بدأ تطعيم العاملين في قطاع الصحة الياباني منذ شباط/فبراير الماضي. ومن المقرر أن يبدأ في 12 من أبريل الجاري برنامج تطعيمات لنحو 36 مليون شخص ممن يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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