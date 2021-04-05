شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توصى بالتوقف عن تناول اللحوم المصنعة لإضرارها بصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر باحثون من الآثار الجانبية لاستهلاك اللحوم المصنعة على المدى الطويل، مؤكدين أنها تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، بحسب موقع "only my health".



دراسة: التوقف عن تناول اللحوم المصنعة فهي ضارة بصحة القلب والأوعية الدموية

وتم إجراء دراسة جديدة بجامعة آغا خان الباكستانية وهي الدراسة التي استهدفت قياس تأثيرات استهلاك اللحوم المصنعة وأراد الباحثون فهم التأثيرات على الأشخاص الذين ينتمون إلى مناطق مختلفة، على نطاق واسع في 21 دولة مع أكثر من 134000 مشاركًا، بعضهم يستهلك فقط اللحوم الطازجة واللحوم الحمراء بينما يستهلك البعض الآخر اللحوم المصنعة.

بحث جديد عن اللحوم المصنعة

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم المصنعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا اللحوم المصنعة، ومع ذلك، لاحظ الفريق أيضًا أن الاستهلاك المعتدل للأطعمة المصنعة لا يضر كثيرًا بالصحة.



اللحوم المصنعة

وقالت رومينا إقبال، الأستاذة المساعدة في جامعة آغا خان في كراتشي، باكستان: "أردنا أن نفهم بشكل أفضل الارتباطات بين مآخذ اللحوم الحمراء غير المصنعة والدواجن واللحوم المصنعة مع أحداث أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والوفيات"

الآثار الجانبية للحوم المصنعة

الآثار الجانبية للحوم المصنعة

تم تسمية هذا البحث متعدد الجنسيات باسم علم الأوبئة الحضرية الريفية المحتملة والذي ركز على الآثار الجانبية لاستهلاك اللحوم المصنعة، تم تسجيل العادات الغذائية للمشاركين لفهم الآثار الجانبية المحتملة، وقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يتناول الناس اللحوم الطازجة قدر الإمكان للوقاية من أمراض القلب.