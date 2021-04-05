برنامج غذائي للحامل في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أبريل 2021 01:34 مساءً - قد يؤدي الصيام عند بعض الحوامل إلى انخفاض مستويات السكر بسبب قلة تناول السوائل. ومع اختلاف الحالة من حامل إلى أخرى، لا يمكن وضع خطة نظام غذائي محدد ولكن فيما يلي بعض النصائح من الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center فيما يتعلق بنظامهن الغذائي، احرصي عليها، وراجعي طبيبك في كل ما يثير قلقك.

لما النائلي

اختاري وجبات صحيَّة متوازنة

توازن في الأطعمة

يجب أن تحتوي وجباتك على كلٍّ من النشويات والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان، والبروتين مثل؛ اللحوم المطبوخة جيداً، أو الأسماك، أو البيض، أو الفاصولياء؛ فقد يساعد ذلك على نمو الجنين بشكلٍ جيّد.

اختاري الكربوهيدرات المعقدة

العدس غني بالألياف

كالحبوب الكاملة والبذور، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل البقول، والفواكه المجففة؛ إذ تساعد هذه الأطعمة على الاستمرار في تزويد الجسم بالطاقة، وبدلاً من الأطعمة المكررة ذات المحتوى العالي من الدهون، يمكن اختيار أطعمةٍ صحيّة مثل البطاطا أو الحمص.

تجنبي تناول الكثير من الأطعمة السكرية

خففي من السكريات

حيث إنّها ترفع مستويات سكر الدم بسرعة، وبالتالي ينخفض بسرعة، ما قد يسبب فقدان الوعي والدوار.

تجنبي تناول الكثير من الأطعمة المالحة

تجنبي الأطعمة المالحة

فذلك يزيد الشعور بالعطش.

اشربي الكثير من السوائل خلال أوقات الإفطار

اشربي الكثير من الماء

حيث إنَّ كمية السوائل التي تحتاجها الحامل تزيد بمقدار كوب أو كوبين إضافيين في اليوم؛ بالإضافةً إلى أنَّ تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات والشوربات واليخنات، في وجبتي السحور والإفطار قد يساهم أيضاً في الحفاظ على رطوبة الجسم.

وجبات متوازنة

تحتاج النساء الحوامل إلى حوالي 300 سعرة حراريَّة إضافية يومياً، لكنها قد تزيد حسب كتلة الجسم، كما أن الحاجة للسعرات تختلف من حامل إلى أخرى، لذا يجب سؤال الطبيب المختص حول التوصيات الشخصية المناسبة، وفيما يأتي مثال على وجبة الإفطار والسحور للحامل.

خيارات لوجبة الإفطار:

التوازن في الأكل

1 - ابدئيها بكوبٍ من الحليب والقليل من التمر، مع طبق الشوربة. بعدها تناولي السلطة أو الفتوش.

2 – احصلي على البروتين من الدجاج واللحوم الأخرى، أو الأسماك، أو العدس، أو الحمص، أو الفول.

3 – خذي حصتك من الكربوهيدرات المعقدة، من الأرز البني والمعكرونة الكاملة وخبز القمح الكامل.

خيارات لوجبة السحور:

وجبة السحور

1 - تناولي العجة النباتية، أو البيض المسلوق، مع نوعين من الخضروات المقطعة واللبنة أو الجبنة، مع الزعتر وزيت الزيتون، وشرب كمية كافية من الماء.

نصائح عملية

خيارات عملية



1 - استخدمي الحليب ومشتقاته في أوقات الأكل في الفجر والغروب.

2 - تناولي الكثير من السوائل مثل الماء والحليب وما إلى ذلك ؛ خاصة عند الإفطار وغروب الشمس.

3 - أدخلي الحد الأقصى من البروتينات في نظامك الغذائي.

4 - لا تأكلي الكثير من الدهون أثناء الإفطار.

5 - تجنبي أيضاً المشروبات الغازية واستبدلي اللبن الروب والحساء بها.

6 - تناولي الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل المانجو والعنب.

7 – تجنبي البهارات وقللي من تناول الكافيين، عن طريق تجنب المشروبات الغنية به، مثل القهوة والشاي.

8 - تجنبي الإفراط في الأكل في رمضان، وركزي على تناول وجبة بسيطة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وإلّا سيخزن الجسم السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.