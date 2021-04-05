برنامج جديد لفحص كورونا في بريطانيا.. وخطة لتخفيف القيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيكون بمقدور الجميع في إنجلترا إجراء فحص كوفيد-19 مرتين في الأسبوع.

يأتي ذلك في إطار مسعى جديد لمكافحة الجائحة مع تخفيف القيود المجتمعية واستمرار التطعيم بوتيرته السريعة.

وقال جونسون، الذي من المنتظر أن يؤكد في وقت لاحق، الإثنين، خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد، إن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى وسيساعد في رصد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

ومع دخول أغلب دول أوروبا في إجراءات عزل جديدة للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وضع جونسون خطة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة مما يعطي دفعة قوية لواحدة من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "مع استمرارنا في إحراز تقدم جيد في حملة التطعيم ومع المضي في اتباع خارطة الطريق التي وضعناها لتخفيف القيود بحذر، تصبح الفحوص الدورية السريعة أكثر أهمية لضمان ألا تذهب هذه الجهود سدى".

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إعادة فتح جميع متاجر التجزئة وأماكن الضيافة المفتوحة وصالونات تصفيف الشعر اعتبارا من 12 أبريل/ نيسان في إنجلترا كما سيكون هناك نظام لتصنيف الدول استنادا إلى مستويات الإصابة والتطعيم من أجل السماح بالسفر الدولي.

وبموجب الخطة القائمة حاليا، لن يسمح بالسفر الدولي قبل 17 مايو/ أيار على أقرب تقدير.

وتتخذ أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خطوات مماثلة للخروج من العزل الصارم الذي فُرض في بداية العام.