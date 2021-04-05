شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القهوة منزوعة الكافيين أكثر أمانا للخلايا العصبية فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكافيين من المنبهات التي نتوق إليها في كثير من الأحيان من أجل الاستيقاظ وزيادة التركيز للانتهاء من المهام اليومية، وقد يكون الخيار الأمثل للحصول على الكافيين هو تناول كوب الشاي أو فنجان القهوة، إلا أنه يتوجب عليك لابد أن تدرك ما الكمية التي لابد ألا تتجاوزها من هذه المادة حتى لا تسبب ضررا على صحتك.



اضرار الكافيين فى القهوة والشاى

وكشفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد، أن شرب الشاي والقهوة باعتدال يمكن أن يعزز الصحة، حيث توصل الباحثون إلى أن المقلبين على تناول الشاي أو القهوة معرضون لخطر أقل للإصابة بمرض السكري وربما أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن الكافيين قد يصيب هؤلاء أيضا بالأرق ومشاكل النوم، طبقا لما ورد بموقع إكسبريس.

وأوصت الدراسة بتناول القهوة والشاى المنزوعين من الكافيين، حيث تبين أن القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين تعززان دفاعات الدماغ ضد التدهور العقلي المرتبط بالعمر، حيث تبين أن المواد الموجودة في القهوة منزوعة الكافيين قد تحمي الخلايا العصبية في الدماغ، وتساعد في منع تطور الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

وأكدت الدراسة أن تناول 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، وتشمل الصداع، والأرق، والعصبية وكثرة التبول أو عدم القدرة على التحكم في التبول، تسارع ضربات القلب، بالإضافة إلى الإصابة برعشة بالعضلات.