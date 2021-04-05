شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على زيادة جرعات لقاح مودرنا لكورونا لـ15جرعة بالقارورة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لشركة Modernaعلى زيادة عدد جرعات لقاح كورونا لكل قارورة من 10 إلى 15 جرعة في القارورة الواحدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع شركة موديرنا.

وأضاف الموقع، أن أحد أكبر القيود التي تعترض قدرة شركة موديرنا على التصنيع هو عدد القوارير التي يمكن ملؤها، كما توفر شركة موديرناModerna تحديثًا للتخزين وتعلن أن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية تصرح بما يصل إلى 15 جرعة لكل قارورة من لقاح كورونا الخاص بها.

نويسمح ملصق الاستخدام الطارئ للقاحEUA لقوارير اللقاح بالبقاء في ظروف درجة حرارة الغرفة لفترة أطول (إجمالي 24 ساعة بدلا من 12 ساعة سابقة)، كما يسمح تحديث الملصق أيضًا بتقديم عرضين للقارورة (بحد أقصى 15 جرعة و11 جرعة كحد أقصى)

وأشارت شركة موديرنا إلى أنه يتم الاحتفاظ بلقاح كورونا في درجة حرارة الغرفة بمجرد استخراجه من الثلاجة للإعطاء لمدة 24 ساعة، بزيادة على الـ 12 ساعة السابقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القارورة المفتوحة الآن لمدة تصل إلى 12 ساعة، بزيادة على الـ 6 ساعات السابقة، تنعكس هذه الإرشادات الجديدة في ملصق ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) المحدث، موضحة إن لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا Modernaجاهز للاستخدام ولا يحتاج إلى تخفيف.

كما وافقت الهيئة الأمريكية(FDA) بإدراج عرض تقديمي جديد للقارورة بحد أقصى 15 جرعة من لقاح كورونا الخاص بها، بالتوازي مع ذلك، سمحت الهيئة أيضًا بـ 11 جرعة كحد أقصى من لقاح كورونا في قارورة الشكل الحالي من الجرعات المصرح بها سابقًا لكل قارورة، يمكن الآن توفير لقاح Moderna في عرضين تقديميين (قارورة متعددة الجرعات تحتوي على 11 جرعة كحد أقصى أو قارورة متعددة الجرعات تحتوي على 15 جرعة كحد أقصى)، تتوقع الشركة أن يبدأ شحن القوارير ذات الـ 15 جرعة في الأسابيع المقبلة.

أضاف الموقع: "نحن ملتزمون بالتعلم والتحسين باستمرار لتسهيل إدارة لقاح كورونا الخاص بنا للموظفين الطبيين وتسريع برامج التحصين.

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "شكرًا لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ، ومركز السيطرة على الأمراض على تعاونهما المستمر"، "ما زلنا نركز على بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في إنهاء جائحة كورونا بلقاح موديرنا"