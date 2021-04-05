شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعيد رشاقتك قبل قدوم الصيف؟.. خطط جديدة لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدوم فصل الصيف أمر مزعج للبعض خاصة الذين اكتسبوا المزيد من الكيلو جرامات خلال فصل الشتاء، لذا فإن أصحاب الوزن الزائد يحاولون تقليل أوزانهم قبل قدوم الصيف واستعادة لياقتهم البدينة.



كيف تخسر وزنك قبل قدوم الصيف

وطبقا لتقرير نشر في موقع انسايدر، فإن خبراء التغذية كشفوا عن بعض الأساليب الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على تقليل الوجبات السريعة في نظامك الغذائي من خلال استبدالها ببدائل طازجة غنية بالعناصر الغذائية التي تمنحك الشعور بالشبع مع العديد من الفوائد الصحية على كافة أعضاء الجسم.

وأوصى التقرير بضرورة التركيز على الأطعمة النباتية، مع تقليل الوجبات الغنية باللحوم أو المنتجات الحيوانية، مع تناول أطباق السلطات من خلال إضافة المزيد من التوابل التي تضيف اليها مذاقا مختلفا.

وأكد خبراء التغذية، مخاطر الإفراط فى تناول الأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والحلوى التي تحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تضيف الى وزنك المزيج من الكيلو جرامات.

وقال الخبراء، إن اتباع نظام يعتمد على خفض الكربوهيدرات لم يكن الخيار الأفضل لخسارة الوزن قبل قدوم الصيف، مضيفين أن اتباع نظام غذائى يعتمد على الحرمان يزيد من الأزمة والشعور بالجوع أكثر وبالتالي تناول المزيد من السعرات الحراراية، لذا عليك استبدال ذلك بوجبات نباتية بالمقام الأول تعتمد على الخضروات والتوابل المختلفة الغنية بالألياف التي تمنحك الشبع وتسهل عملية الهضم.

ويعد تناول المشروبات الغازية من أكثر العادات الصحية التي تضر بوزنك خلال فصل الصيف، لذا عليك إدارة السعرات الحرارية التي تتسلل إلى جسمك من خلال تلك المشروبات التي تزيد من وزنك، لذا يمكنك استبدالها بعصائر مفيدة قليلة السكريات.