رجيم تخسيس 5 كيلو في 10 أيام

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل عادة تخسيس 5 كيلو في 10 ايام. فهذا يحتاج الى تطبيق نظام غذائي صارم والى ممارسة التمارين الرياضية. لكن يمكن تحقيق هذا الهدف وتسريع الحصول على النتيجة من خلال اتباع برنامج رجيم خاص مثل رجيم سلطة الفواكه الذي يساهم في نسف الدهون ويساعد على خسارة 5 كيلو في 10 ايام. وهذا هو البرنامج.

​



يمكن اذاً خسارة 5 كيلو في 10 ايام من خلال تناول الاطعمة الصحية مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما من المفيد جداً تطبيق حمية سلطة الفواكه.

اليوم الاول



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، طبق صغير من سلطة الفواكه، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المطهوة على البخار، طبق سلطة فواكه مشكلة صغير.

اليوم الثاني

​



الفطور. كوب من القهوة أو الشاي من دون سكر، طبق سلطة فواكه صغير.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق شوربة مصنوعة من دون دسم.

العشاء. طبق من سلطة الخضار المشكلة، طبق من سلطة الفواكه الموسمية.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، طبق من سلطة الفواكه.

الغداء. بيضة مسلوقة من دون ملح، طبق من الخضار المسلوقة او المطهوة على البخار او المشوية مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه.

اليوم الرابع

​



الفطور. كوب من اللبن الزبادي غيرالمحلى والخالي من الدسم، طبق من سلطة الفواكه المشكلة.

الغداء. حبتا بطاطا مسلوقتان من دون ملح، كوب من الشوربة المصنوعة من دون مواد دسمة.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من سلطة الفواكه.



اليوم الخامس



الفطور. طبق من الخضار المشوية، بيضة مسلوقة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من الشوربة المصنوعة من دون دسم.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير الدسم وغير المحلى، طبق من سلطة الفواكه.

اليوم السادس

​



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، طبق صغير من سلطة الفواكه المشكلة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، طبق من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المشوية، كوب من الفواكه المشكلة.



اليوم السابع



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، طبق من سلطة الفواكه المشكلة، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة المشكلة.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه، كوب من اللبن الزبادي من دون دسم ومن دون سكر.

اليوم الثامن

​



الفطور. كوب من الحليب من دون دسم، طبق من سلطة الفواكه المشكلة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة مشكلة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من الشوربة المصنوعة من دون دسم. وبعد 30 دقيقة طبق صغيرة من سلطة الفواكه المشكلة.

اليوم التاسع



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى، طبق من سلطة الفواكه المشكلة.

الغداء. 4 ملاعق صغيرة من الارز المطهو على البخار، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه الموسمية المشكلة.

اليوم العاشر

​

اقرئي أيضاً:رجيم رمضان لخسارة 4 كيلوغرامات في أسبوع



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، طبق من سلطة الفواكه.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، سلطة خس وخيار وطماطم مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه المشكلة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم. ويمكن من خلال اتباع رجيم سلطة الفواكه بشكل صحيح ان يساعد على خسارة 5 كيلوغرامات في 10 ايام.



​