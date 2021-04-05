الامارات.. سياحة أبوظبي تلزم الفنادق الراغبة بتقديم الطعام خلال رمضان بتغطية الواجهات

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة الراغبة بتقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات لتقديم الوجبات. وقالت الدائرة، في تعميم اليوم، انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات. ودعت الدائرة إلى الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

