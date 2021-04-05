شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات تضر بصحة المخ عليك تجنبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصفي بعض العادات المُضرة الي تؤثر على صحة المخ. وقال “الصفي”، في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن هناكعادات يكرهها المخ وتعتبر ضارة للدماغ وهي:- 1. السهر وقلة النوم 2. التدخين 3. التوتر والقلق 4. عدم تناول وجبة الإفطار 5. الرياضات العنيفة 6. إهمال القراءة 7. الكسل والسمنة وينصح الأطباء بضرورة النوم يومياً عدد ساعات لا يقل عن 6 ساعات متواصلة للحفاظ على صحة المخ والتركيز.

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