"غذاء خارق" يقلل الإصابة بأمراض خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف علماء من المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" الأمريكية أن تناول الألياف والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا لدراسة نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية "جاما أونكولوجي"، درس الخبراء بيانات 1.4 مليون مريض من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، اتضح لهم أن تناول الألياف والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.





كما وجد فريق البروفيسور، دينغ جينهوا، من معهد غرب الصين للطب الأساسي والطب الشرعي بجامعة سيتشوان، أن استهلاك الزبادي يقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة 19%.

وأوضح العلماء أن تناول الزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان المريء والمثانة والقولون، ويعتقد الباحثون أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا سيقلل من خطر الإصابة بورم غدي في المستقيم.





يعمل هذا المنتج أيضا على منع ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في الزبادي في تخفيف أعراض مرض الذئبة، بالإضافة إلى ذلك، يمنع الزبادي التسمم بالمعادن الثقيلة ويجدد نقص الفيتامينات.

​وشرح الخبراء كيفية اختيار الزبادي المناسب؛ إذ يجب تفضيل المنتجات الطبيعية. ومن الناحية المثالية، يحتوي الزبادي على مكونين فقط: الحليب والعجين المخمر.



